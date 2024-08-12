Köpek Katliamından Sonra 'Boykot Türkiye' Çağrıları Başladı: "Türkiye'ye Seyahat Etmeyin!"

Tartışmalı sokak hayvanları düzenlemesi TBMM'den geçti ama yüksek sesli itirazlar ve tartışmalar bitmedi. Hintli bir X kullanıcısı, tüm Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depremleri döneminde iki Hintli arama kurtarma köpeğinin 6 yaşındaki minik Beren'in canını kurtardığını hatırlattı ve 'Boykot Türkiye' çağrısında bulundu.

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