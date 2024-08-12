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Köpek Katliamından Sonra 'Boykot Türkiye' Çağrıları Başladı: "Türkiye'ye Seyahat Etmeyin!"

Köpek Katliamından Sonra 'Boykot Türkiye' Çağrıları Başladı: "Türkiye'ye Seyahat Etmeyin!"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
12.08.2024 - 12:03

Tartışmalı sokak hayvanları düzenlemesi TBMM'den geçti ama yüksek sesli itirazlar ve tartışmalar bitmedi. Hintli bir X kullanıcısı, tüm Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depremleri döneminde iki Hintli arama kurtarma köpeğinin 6 yaşındaki minik Beren'in canını kurtardığını hatırlattı ve 'Boykot Türkiye' çağrısında bulundu.

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Tüm Türkiye'yi büyük bir yasa boğan 6 Şubat depremlerinde Tayland'dan Hindistan'a dünyanın pek çok ülkesinden arama kurtarma ekibi gelmiş, bu ekipler içinde arama kurtarma köpekleri de yer almıştı.

Tüm Türkiye'yi büyük bir yasa boğan 6 Şubat depremlerinde Tayland'dan Hindistan'a dünyanın pek çok ülkesinden arama kurtarma ekibi gelmiş, bu ekipler içinde arama kurtarma köpekleri de yer almıştı.

Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) Gaziantep'te Romeo ve Julie adlı iki köpeğin yardımıyla 9 Şubat tarihinde 6 yaşındaki minik Beren'in enkazdan sağ kurtulmasını sağlamıştı.

Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) Gaziantep'te Romeo ve Julie adlı iki köpeğin yardımıyla 9 Şubat tarihinde 6 yaşındaki minik Beren'in enkazdan sağ kurtulmasını sağlamıştı.

Minik Beren'in canını kurtaran kahraman Romeo ve Julie adlı köpekler, Hindistan merkezli yayın kuruluşu India Today'de Hintli gazeteci Gaurav J. Sawant'ın kaleminden manşetlere taşınmıştı.

Tartışmalı sokak hayvanları düzenlemesi TBMM'den geçti ama yüksek sesli itirazlar ve tartışmalar bitmedi. Türkiye'deki sokak hayvanları tartışmalarından haberdar olan yurt dışındaki kişiler tepkilerini X platformunda dile getirdi.

Tartışmalı sokak hayvanları düzenlemesi TBMM'den geçti ama yüksek sesli itirazlar ve tartışmalar bitmedi. Türkiye'deki sokak hayvanları tartışmalarından haberdar olan yurt dışındaki kişiler tepkilerini X platformunda dile getirdi.

'@HaindhavaBharat' adlı bir X kullanıcısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Türkiye'de 2023 yılında meydana gelen depremde Hintli arama kurtarma ekipleri enkazdaki bir kız çocuğunu kurtarmıştı" dedi ve 'Boykot Türkiye' çağrısında bulundu.

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Bir başka boykot çağrısında "Onlar köpekleri öldürmeyi sonlandırmadıkça Türkiye'ye seyahat etmeyin" denildi ve '#BoycottTurkey' hashtag'i kullanıldı.

Gazeteci Asena Özkan, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları dedi: "Sadece Avrupa değil dünyanın çok sayıda ülkesinde 'Hayvan katliamının yasalaştığı Türkiye'ye gitmeyin' kampanyaları başladı. Ne kadar cahil olursanız olun yakında bunun ciddiyetini anlayacaksınız."

Radyocu Zeki Kayahan Coşkun ise tepkisini şu şekilde dile getirdi: "Son günlerde artan öldürülmüş, yaralanmış köpek görüntüleri artık dünyanın da gündeminde. 'Boykot Türkiye' ve 'Dog Killer' (köpek katilleri) etiketleriyle Türkiye tatilini iptal edenler var. Gerçekten yazık oluyor. Böyle tanınmamalıydık. Etiketlerde yazılanları okurken utandım."

Sivil toplum kuruluşu HayFed'den yapılan açıklama şu şekilde: "Bulgaristan'da kanlı yasa protesto ediliyor. Bu yasayı çıkaranlara nefret ve tüm dünyadan lanetler yağıyor, imza kampanyaları yapılıyor. 'Türkiye'ye gitmeyin' diye ülkemiz boykot ediliyor!"

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