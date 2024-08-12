Köpek Katliamından Sonra 'Boykot Türkiye' Çağrıları Başladı: "Türkiye'ye Seyahat Etmeyin!"
Köpek Katliamından Sonra 'Boykot Türkiye' Çağrıları Başladı: "Türkiye'ye Seyahat Etmeyin!"
Tartışmalı sokak hayvanları düzenlemesi TBMM'den geçti ama yüksek sesli itirazlar ve tartışmalar bitmedi. Hintli bir X kullanıcısı, tüm Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depremleri döneminde iki Hintli arama kurtarma köpeğinin 6 yaşındaki minik Beren'in canını kurtardığını hatırlattı ve 'Boykot Türkiye' çağrısında bulundu.
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Tüm Türkiye'yi büyük bir yasa boğan 6 Şubat depremlerinde Tayland'dan Hindistan'a dünyanın pek çok ülkesinden arama kurtarma ekibi gelmiş, bu ekipler içinde arama kurtarma köpekleri de yer almıştı.
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Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) Gaziantep'te Romeo ve Julie adlı iki köpeğin yardımıyla 9 Şubat tarihinde 6 yaşındaki minik Beren'in enkazdan sağ kurtulmasını sağlamıştı.
Tartışmalı sokak hayvanları düzenlemesi TBMM'den geçti ama yüksek sesli itirazlar ve tartışmalar bitmedi. Türkiye'deki sokak hayvanları tartışmalarından haberdar olan yurt dışındaki kişiler tepkilerini X platformunda dile getirdi.
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