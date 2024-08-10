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"Türkiye'deki Problem Köylü ve Kentliler Arasında" Diyen Tarihçi Emrah Safa Gürkan'a Gelen Tepkiler

"Türkiye'deki Problem Köylü ve Kentliler Arasında" Diyen Tarihçi Emrah Safa Gürkan'a Gelen Tepkiler

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 23:41

Tarihçi Emrah Safa Gürkan, Youtube'da program yapan gazeteci Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. 'Türkiye'deki problem köylü ve kenti arasında' diyen Gürkan, daha sonra programda söylediklerini X hesabından da paylaştı. Gürkan'ın paylaşımına X kullanıcılarından yorum yağdı.

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Fatih Altaylı'nın programına konuk olan tarihçi Emrah Safa Gürkan, şunları söyledi: "Türkiye'deki problem köylü ve kentli arasında. Laiklerle İslamcılar, modernlerle mutaassıplar, Alevilerle Sünniler arasında değil."

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan tarihçi Emrah Safa Gürkan, şunları söyledi: "Türkiye'deki problem köylü ve kentli arasında. Laiklerle İslamcılar, modernlerle mutaassıplar, Alevilerle Sünniler arasında değil."

"Türk kentlisi ne zaman köylülere karşı ortak bir kültürel savaş vermesi gerektiğini anlar ve birbirini ayırmaz, o zaman problemler çözülür."

"Türk kentlisi ne zaman köylülere karşı ortak bir kültürel savaş vermesi gerektiğini anlar ve birbirini ayırmaz, o zaman problemler çözülür."

Konuyla ilgili daha sonra X hesabından paylaşımda bulunan Gürkan, "Köylüden kastım şehre gelip yolunu kaybeden, kendi kültürünü bize empoze edenler. Köydeki değil" diye devam etti.

Tarihçi Gürkan'ın paylaşımlarına X kullanıcılarından gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Tarihçi Gürkan'ın paylaşımlarına X kullanıcılarından gelen tepkilerden bazıları şöyle:
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

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