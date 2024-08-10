"Türkiye'deki Problem Köylü ve Kentliler Arasında" Diyen Tarihçi Emrah Safa Gürkan'a Gelen Tepkiler

Tarihçi Emrah Safa Gürkan, Youtube'da program yapan gazeteci Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. 'Türkiye'deki problem köylü ve kenti arasında' diyen Gürkan, daha sonra programda söylediklerini X hesabından da paylaştı. Gürkan'ın paylaşımına X kullanıcılarından yorum yağdı.