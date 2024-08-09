İskoç Araştırmacılar: Göbeklitepe'de 12 Bin Yıl Önce 365 Günlük Takvim Kullanılmış!

Beren Saat'in başrolde yer aldığı 'Atiye' dizisiyle birlikte Göbeklitepe popüler kültürde de kendine ciddi bir yer edinmişti. Tarihçilerin en büyük araştırma konularından biri olan Göbeklitepe'ye dair Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırma ise bir hayli dikkat çekici.

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