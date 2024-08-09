İskoç Araştırmacılar: Göbeklitepe'de 12 Bin Yıl Önce 365 Günlük Takvim Kullanılmış!
İskoç Araştırmacılar: Göbeklitepe'de 12 Bin Yıl Önce 365 Günlük Takvim Kullanılmış!
Beren Saat'in başrolde yer aldığı 'Atiye' dizisiyle birlikte Göbeklitepe popüler kültürde de kendine ciddi bir yer edinmişti. Tarihçilerin en büyük araştırma konularından biri olan Göbeklitepe'ye dair Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırma ise bir hayli dikkat çekici.
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İngiltere merkezli Daily Star gazetesi, "Arkeologlar dünyanın en eski takvimini keşfetti, bu takvim tarihi yeniden yazabilir" başlığıyla duyurduğu haberde Göbeklitepe'de gerçekleşen son araştırmaya yer verdi.
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İskoç araştırmacıların keşfine yer verilen haberde "Edinburgh Üniversitesi'ndeki araştırma ekibi, 12 bin yıllık Göbeklitepe sahasındaki bir taş sütuna kazınmış 365 adet V sembolünün tek bir günü temsil ettiğine inanıyor" denildi.
Göbeklitepe sakinlerinin 12 bin yıl önce 365 günlük takvim kullandığına dikkat çekilen haberde, bölgedeki kazıların 1994'ten beri devam ettiği ancak çok azının gün yüzüne çıkartılabildiğine vurgu yapıldı.
İskoç araştırmacıların çalışmasında 365 adet V sembolüyle karşılaşıldı, V sembolünün tek bir günü temsil ettiği tespit edildi.
Edinburgh Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Dr. Martin Sweatman'a göre taş sütunlara kazınmış antik zaman ölçe sistemi sadece mevsimleri takip etmenin bir yolu değil aynı zamanda çok daha başka anlamlara sahip olabilir.
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Dr. Sweatman, şunları söyledi: "Göbeklitepe sakinlerinin gökyüzünü dikkatle takip ettikleri anlaşılıyor. Bir kuyrukluyıldız çarpması sonucu dünyaları yerle bir olduğu için bu beklenen bir durum. Bu olay, soğuk iklimle başa çıkmak için tarımın gelişmesine yol açarak medeniyeti tetiklemiş olabilir."
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