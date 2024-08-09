İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz birbirinden ilginç 10 haritayı sizler için bir araya getirdik. İncelemelere doyamayacağınız bu haritalar hayata bakış açınızı dahi değiştirebilir. Gelin birlikte inceleyelim.
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1. Afrika'daki politik durum. Yeşiller hükümet kontrolü, sarılar askeri cunta, kırmızılar isyancı gruplar.
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2. Dünyanın en büyük 100 adası, ilk sırada Danimarka'ya bağlı Grönland var.
3. Avrupa'da okulların açıldı tarih. Mavi renk ağustos, yeşil renk eylül, sarı renk ekim, turuncu renk bölgeye göre değişkenlik gösteriyor.
4. 7 Ağustos 2024 itibarıyla Ukrayna'nın Rusya'ya bağlı Kursk oblastına müdahalesi.
5. Birleşik Krallık'a bağlı İngiltere'deki aşırı sağ protestolarının yaşandığı bölgeler.
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6. Uzak Doğu ülkesi Tayland'ın topoğrafyası.
7. Kapibara hayvanının görüldüğü ülkeler. Sarı renk doğada, yeşil renk hayvanat bahçesinde, siyah renk görülmeyen yerler.
8. Avrupa'da şu anda Instagram'ın yasaklı olduğu ülkeler.
9. Birleşik Krallık'ta alkollü içki satan barlar.
10. Yüzölçümü küçük bir ülke olan 171 milyon nüfuslu Bangladeş tam 5 ülkenin toplam nüfusuna sahip, bu ülkeler: Rusya, Moğolistan, Kazakistan, Estonya ve Letonya.
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