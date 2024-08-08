Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Bu ilginç karelerle zamanda yolculuk yapmaya hazırsanız başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD'li şarkıcı Prince 1994 yılında sokak ortasında hayranlarından kaçarken.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1937'de ABD'nin Chicago eyaletinde çocuk felci salgını yüzünden eğitimlerine radyodan devam eden minik öğrenciler.
Albert Einstein, 1946'da ABD'de siyahi öğrencilere kapılarını açan ilk üniversite Lincoln'de ders veriyor.
1957'de deklanşöre bir tahta parçası yardımıyla basan genç bir adamın çektiği selfie.
Marilyn Monroe, 1954'te Kore'deki savaşta yaralanan askerleri ziyaret ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
4 Kasım 1940'ta çekilen bu fotoğrafta bir kadın gelinliğiyle birlikte evlenmek üzere bombalanan evinden ayrılıyor.
1930'da çekilen fotoğrafta SSCB'de yaşayan çocuklar yatakhanelerine giderken uyku tulumlarında.
1970 yılında ABD'de düzenlenen 'Miss Vampir' yarışmasının birincisine tacı takılırken.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın