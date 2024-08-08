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Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar

Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 17:02

Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Bu ilginç karelerle zamanda yolculuk yapmaya hazırsanız başlayalım!

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ABD'li şarkıcı Prince 1994 yılında sokak ortasında hayranlarından kaçarken.

ABD'li şarkıcı Prince 1994 yılında sokak ortasında hayranlarından kaçarken.

1937'de ABD'nin Chicago eyaletinde çocuk felci salgını yüzünden eğitimlerine radyodan devam eden minik öğrenciler.

1937'de ABD'nin Chicago eyaletinde çocuk felci salgını yüzünden eğitimlerine radyodan devam eden minik öğrenciler.

Albert Einstein, 1946'da ABD'de siyahi öğrencilere kapılarını açan ilk üniversite Lincoln'de ders veriyor.

Albert Einstein, 1946'da ABD'de siyahi öğrencilere kapılarını açan ilk üniversite Lincoln'de ders veriyor.

1957'de deklanşöre bir tahta parçası yardımıyla basan genç bir adamın çektiği selfie.

1957'de deklanşöre bir tahta parçası yardımıyla basan genç bir adamın çektiği selfie.

Marilyn Monroe, 1954'te Kore'deki savaşta yaralanan askerleri ziyaret ediyor.

Marilyn Monroe, 1954'te Kore'deki savaşta yaralanan askerleri ziyaret ediyor.
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4 Kasım 1940'ta çekilen bu fotoğrafta bir kadın gelinliğiyle birlikte evlenmek üzere bombalanan evinden ayrılıyor.

4 Kasım 1940'ta çekilen bu fotoğrafta bir kadın gelinliğiyle birlikte evlenmek üzere bombalanan evinden ayrılıyor.

1930'da çekilen fotoğrafta SSCB'de yaşayan çocuklar yatakhanelerine giderken uyku tulumlarında.

1930'da çekilen fotoğrafta SSCB'de yaşayan çocuklar yatakhanelerine giderken uyku tulumlarında.

1970 yılında ABD'de düzenlenen 'Miss Vampir' yarışmasının birincisine tacı takılırken.

1970 yılında ABD'de düzenlenen 'Miss Vampir' yarışmasının birincisine tacı takılırken.

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