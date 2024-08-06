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Gördüğünüz Zaman Kaçın: Öpücük Böceğinin Hedefi Dudaklarımız!

Gördüğünüz Zaman Kaçın: Öpücük Böceğinin Hedefi Dudaklarımız!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 17:39

Yaz aylarında evi istila eden böcekler zaman zaman korku dolu anlar yaşamamıza sebep oluyor. Bu böcekler içinde en korkunç olanı ise triatominae, ya da halk adıyla bilinen ismiyle 'öpücük örümceği'...

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Triatominae, reduviidae familyasına bağlı bir hayvan altfamilyası. Adı ise suikastçı örümceği ya da öpücük örümceği.

Triatominae, reduviidae familyasına bağlı bir hayvan altfamilyası. Adı ise suikastçı örümceği ya da öpücük örümceği.

ABD'de özellikle güney eyaletlerde sıklıkla görülen bu örümceği diğerlerinden daha tehlikeli yapan bir şey var.

ABD'de özellikle güney eyaletlerde sıklıkla görülen bu örümceği diğerlerinden daha tehlikeli yapan bir şey var.

Latin Amerika'da sık görülen 'chagas' hastalığına sebep olan bu örümcek insanları tam olarak dudak bölgesinden ısırıyor, dudak bölgesindeki kanı emmekten hoşlanıyor!

Latin Amerika'da sık görülen 'chagas' hastalığına sebep olan bu örümcek insanları tam olarak dudak bölgesinden ısırıyor, dudak bölgesindeki kanı emmekten hoşlanıyor!

Erken tespiti son derece zorlu olan Chagas hastalığı yalnızca ileri safhalarında kendini gösteriyor.

Dudak ve göz kapaklarında şişlik ve iltihaplanmaya sebep olabilen bu örümcekler 'kurban'larını genellikle akşamları hedef alıyor.

Dudak ve göz kapaklarında şişlik ve iltihaplanmaya sebep olabilen bu örümcekler 'kurban'larını genellikle akşamları hedef alıyor.

Yani anlayacağınız, elbette tespit edilmesi zor ama nerede görürseniz kaçın bu örümcekten!

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