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İran'daki Takipçisinden Gelen Mesajı Paylaştı: "Siz Türkler Daha Yenisiniz, VPN Hakkında Bilginiz Yok"

İran'daki Takipçisinden Gelen Mesajı Paylaştı: "Siz Türkler Daha Yenisiniz, VPN Hakkında Bilginiz Yok"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
05.08.2024 - 17:25

Instagram'a getirilen erişim engeli gündemin üst sıralarındaki yerini korumaya devam ediyor. Astrolog Aygül Aydın, konuyla ilgili İran'daki bir takipçisinden gelen mesajı 'Sinirimden gülüyorum, düştüğümüz duruma bak' diyerek takipçileriyle paylaştı.

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Astrolog Aygül Aydın, Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirilmesi üzerine kendisine bir mesaj atan İran'daki takipçisinin mesajını paylaştı.

Astrolog Aygül Aydın, Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirilmesi üzerine kendisine bir mesaj atan İran'daki takipçisinin mesajını paylaştı.

Aydın, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları dedi: "İran'daki bir takipçimden sabah mesaj geldi. 'Daha yenisiniz' diyor. Sinirimden gülüyorum, düştüğümüz duruma bak. Bari diğer ülkelere bu kadar çaktırmasaydık."

Aydın, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları dedi: "İran'daki bir takipçimden sabah mesaj geldi. 'Daha yenisiniz' diyor. Sinirimden gülüyorum, düştüğümüz duruma bak. Bari diğer ülkelere bu kadar çaktırmasaydık."

Astrologa gelen mesajda ise şunlar yazılıydı: "Biz İran'da iki yıldır VPN kullanıyoruz. Gitgide daha zorlaşacak, daha yenisiniz, VPN hakkında bilginiz yok."

X kullanıcılarının bu paylaşıma verdikleri tepkilerden bazıları şöyle:

X kullanıcılarının bu paylaşıma verdikleri tepkilerden bazıları şöyle:
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