İran'daki Takipçisinden Gelen Mesajı Paylaştı: "Siz Türkler Daha Yenisiniz, VPN Hakkında Bilginiz Yok"
İran'daki Takipçisinden Gelen Mesajı Paylaştı: "Siz Türkler Daha Yenisiniz, VPN Hakkında Bilginiz Yok"
Instagram'a getirilen erişim engeli gündemin üst sıralarındaki yerini korumaya devam ediyor. Astrolog Aygül Aydın, konuyla ilgili İran'daki bir takipçisinden gelen mesajı 'Sinirimden gülüyorum, düştüğümüz duruma bak' diyerek takipçileriyle paylaştı.
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Astrolog Aygül Aydın, Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirilmesi üzerine kendisine bir mesaj atan İran'daki takipçisinin mesajını paylaştı.
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Aydın, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları dedi: "İran'daki bir takipçimden sabah mesaj geldi. 'Daha yenisiniz' diyor. Sinirimden gülüyorum, düştüğümüz duruma bak. Bari diğer ülkelere bu kadar çaktırmasaydık."
X kullanıcılarının bu paylaşıma verdikleri tepkilerden bazıları şöyle:
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