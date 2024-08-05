İran'daki Takipçisinden Gelen Mesajı Paylaştı: "Siz Türkler Daha Yenisiniz, VPN Hakkında Bilginiz Yok"

Instagram'a getirilen erişim engeli gündemin üst sıralarındaki yerini korumaya devam ediyor. Astrolog Aygül Aydın, konuyla ilgili İran'daki bir takipçisinden gelen mesajı 'Sinirimden gülüyorum, düştüğümüz duruma bak' diyerek takipçileriyle paylaştı.