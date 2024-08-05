Instagram Tartışmalarının Merkezindeki Fahrettin Altun Konuştu: "Platformlardan Beklentimiz Çok Açık"
Instagram Tartışmalarının Merkezindeki Fahrettin Altun Konuştu: "Platformlardan Beklentimiz Çok Açık"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ak Parti Genel Merkezi'ndeki İnsan Hakları Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada gündemin üst sıralarında yer alan Instagram'a getirilen erişim engeli konusuna değindi. Altun, 'Bizim bu sosyal medya platformlarından beklentimiz çok açıktır' diye konuştu.
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Fahrettin Altun, sosyal medya şirketlerinin 'dijital faşizm' uyguladığını vurguladı. Altun, "Türkiye Cumhuriyeti egemen bir devlet olarak, bağımsız bir devlet olarak elbette bunu kabul etmez, edemez" dedi.
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Altun, konuşmasında şöyle devam etti: "Nasıl ki Mavi Vatan'da, Gök Vatan'da varlık gösteriyor, egemen haklarımıza sahip çıkıyorsak, aynı şekilde siber vatanda haklarımıza, egemenliğimize sahip çıkmak zorundayız."
"Bizim bu sosyal medya platformlarından beklentimiz çok açıktır. Hukukumuza, egemen haklarımıza, vatandaşlarımızın ifade özgürlüğüne saygı duyun."
"Terörizme, örgütlü suçlara, yasal olmayan faaliyetlere zemin hazırlamayın. Türk yargısıyla, emniyetiyle, kurumlarıyla iş birliği yapın."
Altun, 31 Temmuz günü sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkat çekerek "Instagram'ı şiddetle kınıyorum, bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerini kullanmıştı.
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İletişim Başkanı Altun'un bu paylaşımının ardından BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirilmişti.
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