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Avrupa'da Kura Günü: Şampiyonlar Ligi'nde Rakiplerimiz Belli Oldu!

Avrupa'da Kura Günü: Şampiyonlar Ligi'nde Rakiplerimiz Belli Oldu!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
05.08.2024 - 13:12

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organzasiyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun kuraları çekildi. İşte Türk kulüplerinin rakipleri...

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-off turundaki rakibi İsviçre temsilcisi Young Boys oldu. İlk maç deplasmanda, rövanş ise İstanbul'da oynanacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-off turundaki rakibi İsviçre temsilcisi Young Boys oldu. İlk maç deplasmanda, rövanş ise İstanbul'da oynanacak.

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi de belli oldu. Lille'i elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibi olacak.

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi de belli oldu. Lille'i elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibi olacak.

Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Türkiye Süper Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi ise Partizan - Lugano eşleşmesinin galibi oldu.

Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Türkiye Süper Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi ise Partizan - Lugano eşleşmesinin galibi oldu.

Bir diğer Avrupa temsilcimiz Trabzonspor'un Avusturya temsilcisi Rapid Wien’i elemesi halinde Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Braga - Servette eşleşmesinin galibi oldu.

Bir diğer Avrupa temsilcimiz Trabzonspor'un Avusturya temsilcisi Rapid Wien’i elemesi halinde Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Braga - Servette eşleşmesinin galibi oldu.

Devler Ligi'nde play-off turu maçları 20-21 Ağustos, 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Devler Ligi'nde play-off turu maçları 20-21 Ağustos, 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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