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Fenerbahçe Beko'dan İmkânsız Hamle! Tanıtım Videosunda Şahı Adeta Vezir Gibi Hareket Ettirdiler

Fenerbahçe Beko'dan İmkânsız Hamle! Tanıtım Videosunda Şahı Adeta Vezir Gibi Hareket Ettirdiler

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
05.08.2024 - 12:54

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'nin basketbol branşı Fenerbahçe Beko'dan çok konuşulacak bir tanıtım videosu hamlesi geldi. Ancak ortada bir sorun vardı ve bu hatalı hamle kısa sürede X kullanıcılarının dikkatini çekecekti!

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Yeni sezon çalışmalarını hız kesmeden devam eden Fenerbahçe Beko'da kadroya katılan son isim Luka Samanic oldu.

Yeni sezon çalışmalarını hız kesmeden devam eden Fenerbahçe Beko'da kadroya katılan son isim Luka Samanic oldu.

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe Beko, bir tanıtım videosuyla yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yapacaklarını duyurmak istedi, ancak evdeki hesap çarşıya uymadı!

Tanıtım videosunu izleyenler satrançtaki en önemli taş olan şahın adeta bir vezir gibi tek bir hamlede serbestçe oynatıldığını fark etti!

Tanıtım videosunu izleyenler satrançtaki en önemli taş olan şahın adeta bir vezir gibi tek bir hamlede serbestçe oynatıldığını fark etti!

Satranca hakim olanların hızlı bir şekilde fark ettikleri bu 'imkânsız hamle'ye X kullanıcılarından yorum yağdı.

İşte o yorumlardan bazıları:

İşte o yorumlardan bazıları:
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