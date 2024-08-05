Fenerbahçe Beko'dan İmkânsız Hamle! Tanıtım Videosunda Şahı Adeta Vezir Gibi Hareket Ettirdiler

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'nin basketbol branşı Fenerbahçe Beko'dan çok konuşulacak bir tanıtım videosu hamlesi geldi. Ancak ortada bir sorun vardı ve bu hatalı hamle kısa sürede X kullanıcılarının dikkatini çekecekti!