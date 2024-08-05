Olimpiyat'ta Madalya Umudumuz Buse Naz Çakıroğlu'ndan Cezayirli Boksör Imane Khelif'e Destek

Paris 2024 Olimpiyatları'nda en çok konuşulan branşlardan biri hiç kuşkusuz boks oldu. İnterseks olduğu konuşulan Cezayirli boksör Imane Khelif odağında dönen tartışmalar sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri. Milli gururumuz boksör Buse Naz Çakıroğlu da bu tartışmalarda tarafını belli eden son isim oldu.