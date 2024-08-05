Olimpiyat'ta Madalya Umudumuz Buse Naz Çakıroğlu'ndan Cezayirli Boksör Imane Khelif'e Destek
Olimpiyat'ta Madalya Umudumuz Buse Naz Çakıroğlu'ndan Cezayirli Boksör Imane Khelif'e Destek
Paris 2024 Olimpiyatları'nda en çok konuşulan branşlardan biri hiç kuşkusuz boks oldu. İnterseks olduğu konuşulan Cezayirli boksör Imane Khelif odağında dönen tartışmalar sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri. Milli gururumuz boksör Buse Naz Çakıroğlu da bu tartışmalarda tarafını belli eden son isim oldu.
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Boksta kadınlar 50 kiloda madalya mücadelesi veren milli gurur Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finaldeki rakibi Pihla Kaivo-Oja'yı mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.
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Yarı finalde Filipinli rakibi Aira Villegas'la finale çıkmak için ringe çıkacak milli boksörden sürpriz bir hamle geldi.
Çakıroğlu, interseks olduğu konuşulan Cezayirli boksör Imane Khelif hakkında sürpriz bir harekette bulundu.
Cezayirli boksörün Cezayir bayrağı ve kas emojisi bıraktığı fotoğrafı Instagram'da beğenen Çakıroğlu, Khelif'e desteğini göstermiş oldu.
Tartışmaların odağındaki isim olan Imane Khelif kadınlar 66 kiloda bir diğer tartışmalı isim olan Taylandlı rakibi Janjaem Suwannapheng ile yarı final mücadelesine çıkacak.
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