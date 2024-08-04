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Her Şey İçin Teşekkürler: Olimpiyat Şampiyonu Milli Gurur Mete Gazoz Çeyrek Finalde Veda Etti

Her Şey İçin Teşekkürler: Olimpiyat Şampiyonu Milli Gurur Mete Gazoz Çeyrek Finalde Veda Etti

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 14:39

Paris 2024 Olimpiyatları'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli ile birlikte bayrak taşıyıcımız olan Olimpiyat ödüllü milli okçumuz Mete Gazoz, erkekler bireysel çeyrek finalde Güney Koreli Kim Woo-jin'e 6-4 mağlup oldu ve oyunlara veda etti.

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Çeyrek finalde Güney Koreli Kim Woo-jin ile karşılaşan sporcumuz, çekişmeli bir maç sonunda rakibine 6-4 mağlup oldu ve oyunlara veda eden isim oldu.

Çeyrek finalde Güney Koreli Kim Woo-jin ile karşılaşan sporcumuz, çekişmeli bir maç sonunda rakibine 6-4 mağlup oldu ve oyunlara veda eden isim oldu.

Tüm Türkiye'ye gurur yaşatan Mete Gazoz, yarı finalin kapısından dönse de tüm Türkiye'yi gururlandırmayı başardı. Teşekkürler Mete!

Tüm Türkiye'ye gurur yaşatan Mete Gazoz, yarı finalin kapısından dönse de tüm Türkiye'yi gururlandırmayı başardı. Teşekkürler Mete!

Son Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, son 16 turunda ev sahibi Fransa'dan Thomas Chirault'u beraberlik atışı sonunda 6-5 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

Son Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, son 16 turunda ev sahibi Fransa'dan Thomas Chirault'u beraberlik atışı sonunda 6-5 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

Gazoz, mücadele sonrasında Güney Koreli güçlü rakibini kastederek "Erken final diyebiliriz" yorumunda bulundu.

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