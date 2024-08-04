Her Şey İçin Teşekkürler: Olimpiyat Şampiyonu Milli Gurur Mete Gazoz Çeyrek Finalde Veda Etti

Paris 2024 Olimpiyatları'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli ile birlikte bayrak taşıyıcımız olan Olimpiyat ödüllü milli okçumuz Mete Gazoz, erkekler bireysel çeyrek finalde Güney Koreli Kim Woo-jin'e 6-4 mağlup oldu ve oyunlara veda etti.