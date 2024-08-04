Her Şey İçin Teşekkürler: Olimpiyat Şampiyonu Milli Gurur Mete Gazoz Çeyrek Finalde Veda Etti
Her Şey İçin Teşekkürler: Olimpiyat Şampiyonu Milli Gurur Mete Gazoz Çeyrek Finalde Veda Etti
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Çeyrek finalde Güney Koreli Kim Woo-jin ile karşılaşan sporcumuz, çekişmeli bir maç sonunda rakibine 6-4 mağlup oldu ve oyunlara veda eden isim oldu.
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Tüm Türkiye'ye gurur yaşatan Mete Gazoz, yarı finalin kapısından dönse de tüm Türkiye'yi gururlandırmayı başardı. Teşekkürler Mete!
Son Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, son 16 turunda ev sahibi Fransa'dan Thomas Chirault'u beraberlik atışı sonunda 6-5 yenerek çeyrek finale yükselmişti.
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