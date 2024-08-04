Madalyayı Garantiledi: Olimpiyatlar'da Milli Boksör Esra Yıldız Kahraman Yarı Finale Yükseldi!
Madalyayı Garantiledi: Olimpiyatlar'da Milli Boksör Esra Yıldız Kahraman Yarı Finale Yükseldi!
Paris 2024 Olimpiyatları'nda en büyük madalya umutlarımızdan teker teker güzel haberler gelmeye devam ediyor. Daha önce çeyrek finale yükselen milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Brezilyalı rakibine üstünlük sağlayarak yarı finale yükselmeyi başardı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda boks 57 kilogram çeyrek final müsabakasında Esra Yıldız Kahraman, Brezilyalı rakibi Jucielen Cerqueira Romeu’yu mağlup etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk raundu 5-0 kazanan milli sporcu, ikinci raundu 4-1 kaybetti. Son rauntta üstünlüğü eline alan Esra Yıldız Kahraman, 4-1'lik galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.
Brezilyalı rakibini mağlup eden 'Kahraman' boksör yarı finale yükseldi ve madalyayı garantilemiş oldu. Yüz güldüren sonuçla birlikte Türkiye'nin bokstaki 3. madalyası da garantilenmiş oldu.
Milli gurur, 7 Ağustos Çarşamba akşamı TSİ 22.30'da Tayvanlı boksör Lin Yu Ting ile finale yükselme maçına çıkacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın