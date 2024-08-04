Madalyayı Garantiledi: Olimpiyatlar'da Milli Boksör Esra Yıldız Kahraman Yarı Finale Yükseldi!

Paris 2024 Olimpiyatları'nda en büyük madalya umutlarımızdan teker teker güzel haberler gelmeye devam ediyor. Daha önce çeyrek finale yükselen milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Brezilyalı rakibine üstünlük sağlayarak yarı finale yükselmeyi başardı!