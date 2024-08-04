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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları İtalya'ya 3-0 Mağlup Olsa da Çeyrek Final Bileti Cepte!

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları İtalya'ya 3-0 Mağlup Olsa da Çeyrek Final Bileti Cepte!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 11:16

Paris 2024 Olimpiyatları'nda C grubunda mücadele eden 'Filenin Sultanları', grup birinciliği için çıktığı mücadeleyi kaybetse de çeyrek final biletini kapmayı başardı!

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Sultanlar, C grubunda birincinin belirleneceği maçta İtalya karşısında 3-0'luk mağlubiyetle salondan ayrıldı.

Sultanlar, C grubunda birincinin belirleneceği maçta İtalya karşısında 3-0'luk mağlubiyetle salondan ayrıldı.

Sultanlar, 25-14, 25-16 ve 25-21'lik setler sonucunda turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen İtalya'ya karşı mağlup oldu.

Sultanlar, 25-14, 25-16 ve 25-21'lik setler sonucunda turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen İtalya'ya karşı mağlup oldu.

Sultanlar, bu mağlubiyet sonrasında grup ikincisi olarak C grubundan çıkmayı başardı.

Sultanlar, bu mağlubiyet sonrasında grup ikincisi olarak C grubundan çıkmayı başardı.

Son 8'e adını yazdıran Sultanlar, salı günü çeyrek final için mücadele edecek.

Son 8'e adını yazdıran Sultanlar, salı günü çeyrek final için mücadele edecek.

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