Paris 2024 Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları İtalya'ya 3-0 Mağlup Olsa da Çeyrek Final Bileti Cepte!
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları İtalya'ya 3-0 Mağlup Olsa da Çeyrek Final Bileti Cepte!
Paris 2024 Olimpiyatları'nda C grubunda mücadele eden 'Filenin Sultanları', grup birinciliği için çıktığı mücadeleyi kaybetse de çeyrek final biletini kapmayı başardı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sultanlar, C grubunda birincinin belirleneceği maçta İtalya karşısında 3-0'luk mağlubiyetle salondan ayrıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sultanlar, 25-14, 25-16 ve 25-21'lik setler sonucunda turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen İtalya'ya karşı mağlup oldu.
Sultanlar, bu mağlubiyet sonrasında grup ikincisi olarak C grubundan çıkmayı başardı.
Son 8'e adını yazdıran Sultanlar, salı günü çeyrek final için mücadele edecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın