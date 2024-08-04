Müthiş Geri Dönüş! Paris 2024 Olimpiyatları'nda Mete Gazoz 5-1 Geriden Gelip Adını Çeyrek Finale Yazdırdı!
Müthiş Geri Dönüş! Paris 2024 Olimpiyatları'nda Mete Gazoz 5-1 Geriden Gelip Adını Çeyrek Finale Yazdırdı!
Paris 2024 Olimpiyatları'nda peş peşe yüz güldüren haberler gelmeye devam ediyor. Boksör Busenaz Sürmeneli ile bayrak taşıyıcımız olan Mete Gazoz, zoru başararak geriye düştüğü mücadelede galip geldi ve adını çeyrek finale yazdırdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olimpiyat şampiyonu milli okçumuz Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki en büyük madalya umutlarımızdan biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazoz, erkekler bireysel son 16 turunda Fransız sporcu Thomas Chirault'u beraberlik atışlarında mağlup etmeyi başardı.
5-1 geriden gelip skoru 5-5'e getiren ve beraberlik atışlarında üstün gelerek mücadeleyi kazanmayı başaran Mete Gazoz, tüm Türkiye'ye büyük bir sevinç yaşattı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
İyi ki Varsın METE <3
aslanım METE, oku rakiplere saplamaya devam 🔥
Metecim, son 4 saniyeye bırakma nolur, geç atınca 7 veya 8 atıyorsun, senden hep 9-10 bekliyoruz. Gözüne, bileğine, yüreğine sağlık, güzel evladım, 41 kere m... Devamını Gör