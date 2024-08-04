Müthiş Geri Dönüş! Paris 2024 Olimpiyatları'nda Mete Gazoz 5-1 Geriden Gelip Adını Çeyrek Finale Yazdırdı!

Paris 2024 Olimpiyatları'nda peş peşe yüz güldüren haberler gelmeye devam ediyor. Boksör Busenaz Sürmeneli ile bayrak taşıyıcımız olan Mete Gazoz, zoru başararak geriye düştüğü mücadelede galip geldi ve adını çeyrek finale yazdırdı!