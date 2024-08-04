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Müthiş Geri Dönüş! Paris 2024 Olimpiyatları'nda Mete Gazoz 5-1 Geriden Gelip Adını Çeyrek Finale Yazdırdı!

Müthiş Geri Dönüş! Paris 2024 Olimpiyatları'nda Mete Gazoz 5-1 Geriden Gelip Adını Çeyrek Finale Yazdırdı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 10:57

Paris 2024 Olimpiyatları'nda peş peşe yüz güldüren haberler gelmeye devam ediyor. Boksör Busenaz Sürmeneli ile bayrak taşıyıcımız olan Mete Gazoz, zoru başararak geriye düştüğü mücadelede galip geldi ve adını çeyrek finale yazdırdı!

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Olimpiyat şampiyonu milli okçumuz Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki en büyük madalya umutlarımızdan biri.

Olimpiyat şampiyonu milli okçumuz Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki en büyük madalya umutlarımızdan biri.

Gazoz, erkekler bireysel son 16 turunda Fransız sporcu Thomas Chirault'u beraberlik atışlarında mağlup etmeyi başardı.

Gazoz, erkekler bireysel son 16 turunda Fransız sporcu Thomas Chirault'u beraberlik atışlarında mağlup etmeyi başardı.

5-1 geriden gelip skoru 5-5'e getiren ve beraberlik atışlarında üstün gelerek mücadeleyi kazanmayı başaran Mete Gazoz, tüm Türkiye'ye büyük bir sevinç yaşattı.

5-1 geriden gelip skoru 5-5'e getiren ve beraberlik atışlarında üstün gelerek mücadeleyi kazanmayı başaran Mete Gazoz, tüm Türkiye'ye büyük bir sevinç yaşattı.

İşte karşılaşmayı 6-5 kazanan Mete Gazoz'un çeyrek final biletini kaptığı anlar:

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KAAN KAHRAMAN

İyi ki Varsın METE &lt;3

Adem Oğuz

aslanım METE, oku rakiplere saplamaya devam 🔥

Handan Kargın

Metecim, son 4 saniyeye bırakma nolur, geç atınca 7 veya 8 atıyorsun, senden hep 9-10 bekliyoruz. Gözüne, bileğine, yüreğine sağlık, güzel evladım, 41 kere m... Devamını Gör