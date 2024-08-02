Sırbistan'ın 2004'lü Orta Oyuncusu Hena Kurtagic'in En Büyük Hayali Türkiye'de Oynamakmış!

Paris 2024 Olimpiyatları'na VNL'in aksine Maja Ognjenovic'li, Tijana Boskovic'li as kadrosuyla katılan Sırbistan milli voleybol takımın en genç ve gözde yıldızlarından biri hiç kuşkusuz 2004 doğumlu orta oyuncuları Hena Kurtagic. Önümüzdeki sezon İtalya Ligi'nde forma giymeye hazırlanan genç yıldız, en büyük hayalini açıkladı!

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