Sırbistan'ın 2004'lü Orta Oyuncusu Hena Kurtagic'in En Büyük Hayali Türkiye'de Oynamakmış!
Sırbistan'ın 2004'lü Orta Oyuncusu Hena Kurtagic'in En Büyük Hayali Türkiye'de Oynamakmış!
Paris 2024 Olimpiyatları'na VNL'in aksine Maja Ognjenovic'li, Tijana Boskovic'li as kadrosuyla katılan Sırbistan milli voleybol takımın en genç ve gözde yıldızlarından biri hiç kuşkusuz 2004 doğumlu orta oyuncuları Hena Kurtagic. Önümüzdeki sezon İtalya Ligi'nde forma giymeye hazırlanan genç yıldız, en büyük hayalini açıkladı!
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2004 doğumlu orta oyuncu Hena Kurtagic, Olimpiyatlar'da Eczacıbaşı Dynavit'li Jovana Stevanovic ve Maja Aleksic'le birlikte Sırbistan'ın orta oyuncu rotasyonunu oluşturuyor.
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Sırbistan'dan ayrıldıktan sonra 2023/2024 sezonunu Fransa temsilcisi Nantes'ta geçiren Kurtagic, gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
2024/2025 sezonunu Paola Egonu'nun takımı Vero Volley Milano'da geçirmeye hazırlanan Kurtagic, Olimpiyatlar'ın resmi internet sitesinde dikkat çeken bir detayla gündeme geldi.
Kurtagic'in Olimpiyatlar'ın resmi sitesindeki kısa tanıtım profilinde "En büyük hedefin" başlığının altında şunlar yazılı: "Türkiye'de profesyonel voleybol oynamak."
X kullanıcılarının da dikkatinden kaçmayan bu detaya pek çok yorum yapıldı. İşte o yorumlardan bazıları:
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Hem Vakıfbank hem de Sırbistan milli takımını çalıştıran Giovanni Guidetti kastediliyor:
Biliyorsunuz Drca, Fenerbahçe Medicana'nın as pasörü.
'Tica' faktöründen ötürü Kurtagic'in Eczacıbaşı Dynavit forması giymesi de ihtimal dahilinde.
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