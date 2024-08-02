"Seni Yan Masamızdasın Zannettik Seda Ablam": 'Filenin Sultanları' Paris'te Seda Sayan'ın İkiziyle Karşılaştı!
"Seni Yan Masamızdasın Zannettik Seda Ablam": 'Filenin Sultanları' Paris'te Seda Sayan'ın İkiziyle Karşılaştı!
Paris 2024 Olimpiyatları'nda C grubunda mücadele eden 'Filenin Sultanları', grup birincisinin belirleneceği kritik İtalya maçı öncesinde Fransa'nın başkentinde hazırlıklarını sürdürürken büyük bir sürprizle karşılaştı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kadın hareketi olarak görülen 'Filenin Sultanları', pazar günü oynanacak kritik İtalya maçı öncesinde büyük bir sürpriz yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Sultanlar'ın gözbebeği, smaçörümüz Ebrar Karakurt'un "Ah Geceler" şarkısıyla yaptığı paylaşımı görenler gözlerine inanamadı!
Seda Sayan'ın adeta ikizini yan masalarında gören Sultanlar, hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu kareyi paylaşan Ebrar Karakurt, "Seda ablam yan masamızda oturuyorsun sanıp çok heyecanlandık" notunu ekledi ve Sayan'ı etiketledi.
Çeyrek finale çıkmayı garantileyen Sultanlar, pazar günü İtalya maçını kazandığı takdirde daha avantajlı bir duruma geçecek ve nispeten daha kolay bir rakiple eşleşecek. Maç, pazar günü TSİ 10.00'da oynanacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Aynı doktora gidiyorlar demek...