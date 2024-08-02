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Milli Gurur Yarı Finalde: Paris 2024'te Judocu Kayra Özdemir Son Olimpiyat Şampiyonu'nu Devirdi!

Milli Gurur Yarı Finalde: Paris 2024'te Judocu Kayra Özdemir Son Olimpiyat Şampiyonu'nu Devirdi!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
02.08.2024 - 16:32

Paris 2024 Olimpiyatları'nda peş peşe sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak judodaki madalya umudumuz Kayra Özdemir, çeyrek final karşılaşmasında Japon rakibini devirerek adını yarı finale yazdırmayı başardı!

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Milli judocu Kayra Özdemir, kadınlar +78 kilo çeyrek final karşılaşmasında Japon rakibi Akira Sone ile karşılaştı.

Milli judocu Kayra Özdemir, kadınlar +78 kilo çeyrek final karşılaşmasında Japon rakibi Akira Sone ile karşılaştı.

Özdemir, son Olimpiyat şampiyonu Akira Sone'yi altın puanla mağlup ederek adını yarı finale yazdırarak büyük bir başarıya imza attı.

Özdemir, son Olimpiyat şampiyonu Akira Sone'yi altın puanla mağlup ederek adını yarı finale yazdırarak büyük bir başarıya imza attı.

Özdemir, yarı finalde İsrailli sporcu Raz Hershko ile finale çıkmak için mücadele etti ancak ipponla mağlup oldu.

Özdemir, yarı finalde İsrailli sporcu Raz Hershko ile finale çıkmak için mücadele etti ancak ipponla mağlup oldu.

Kayra Özdemir bronz madalya maçına çıkacak.

İsrailli rakibine yenilen Fransa kökenli Kayra Özdemir, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil ederek hepimize büyük bir gurur yaşattı.

İsrailli rakibine yenilen Fransa kökenli Kayra Özdemir, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil ederek hepimize büyük bir gurur yaşattı.

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