Paris 2024'ten Rahatsızlar: Uluslararası Boks Birliği'nden Lin Yu-Ting ve Imane Khelif Açıklaması

Paris 2024 Olimpiyatları büyük bir heyecana sahne olmayı sürdürürken diğer yandan da çeşitli tartışmalarla gündeme geliyor. Olimpiyatlar'ın şu ana kadarki en tartışmalı branşı ise boks oldu. İtalyan boksör Angela Carini'nin trans birey olduğu iddia edilen ancak interseks olduğu konuşulan Cezayirli boksör Imane Khelif'le verdiği mücadelede birinci dakikada müsabakadan çekilmesinin yankıları sürüyor.

Kaynak