Paris 2024'ten Rahatsızlar: Uluslararası Boks Birliği'nden Lin Yu-Ting ve Imane Khelif Açıklaması
Paris 2024'ten Rahatsızlar: Uluslararası Boks Birliği'nden Lin Yu-Ting ve Imane Khelif Açıklaması
Paris 2024 Olimpiyatları büyük bir heyecana sahne olmayı sürdürürken diğer yandan da çeşitli tartışmalarla gündeme geliyor. Olimpiyatlar'ın şu ana kadarki en tartışmalı branşı ise boks oldu. İtalyan boksör Angela Carini'nin trans birey olduğu iddia edilen ancak interseks olduğu konuşulan Cezayirli boksör Imane Khelif'le verdiği mücadelede birinci dakikada müsabakadan çekilmesinin yankıları sürüyor.
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Mete Gazoz'la birlikte bayrak taşıyıcımız olan milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin de muhtemel rakibi olan Cezayirli Imane Khelif, tartışmaların merkezindeki sporcu oldu.
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Cezayir adına yarışan boksörün biyolojik erkek mi yoksa interseks mi olduğu hakkındaki iddialar sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında.
Tartışmaların göbeğindeki boks branşında Uluslararası Boks Birliği'nden (IBA) son dönemde konuşulan tartışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.
IBA'dan yapılan açıklamada, Tayvanlı boksör Lin Yu-Ting ve Cezayirli boskör Imane Khelif'in Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarışmasından duyulan rahatsızlık dile getirildi.
24 Mart 2023 tarihinde IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'ndan her iki sporcunun da diskalifiye edilişinin hatırlatıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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"Yeni Delhi 2023'ten Lin Yu-Ting ve Imane Khelif adlı sporcular diskalifiye edilmiştir. Titiz bir incelemenin ardından alınan bu karar, müsabakaların adalet düzeyini korumak için önemli ve gerekliydi."
"Uluslararsı Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) rekabet avantajları olan sporcuların kendi etkinliklerinde yarışmasına izin vermesinin nedeninin açıklığa kavuşturulması için ilgili tarafların doğrudan IOC'den yanıt aramasını rica ediyoruz."
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