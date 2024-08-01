Dünyanın Konuştuğu Cezayirli Boksör Biyolojik Olarak Erkek mi?

Paris Olimpiyatları tüm hızıyla devam ederken oyunlara İtalyan boksör Angela Carini'nin maçtan çekilmesi organizasyona damga vurdu. Trans birey olduğu iddia edilen Cezayirli Imane Khelif'in karşısına çıkan kadın boksör maçın birinci dakikasında müsabakadan çekildi. Yarı finalde milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu'nun rakibi olması beklenen Khelif hakkında pek çok iddia dolaşmakta.