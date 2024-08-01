Dünyanın Konuştuğu Cezayirli Boksör Biyolojik Olarak Erkek mi?
Dünyanın Konuştuğu Cezayirli Boksör Biyolojik Olarak Erkek mi?
Paris Olimpiyatları tüm hızıyla devam ederken oyunlara İtalyan boksör Angela Carini'nin maçtan çekilmesi organizasyona damga vurdu. Trans birey olduğu iddia edilen Cezayirli Imane Khelif'in karşısına çıkan kadın boksör maçın birinci dakikasında müsabakadan çekildi. Yarı finalde milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu'nun rakibi olması beklenen Khelif hakkında pek çok iddia dolaşmakta.
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Dünya Angela Carini'nin maçtan çekilmesini konuşuyor. Bunun nedeni ise trans olduğu iddia edilen Cezayirli İmane Khelifi...
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Khelif geçtiğimiz turnuvadan final maçından hemen önce testesteron testinden geçemeyince diskalifiye edilmişti.
Tokyo 2020'ye de katılan ve elenen Khelif Paris 2024'te yine sahneye çıktı. Ancak eşcinselliğin suç olduğu Cezayir adına yarışan boksörün biyolojik erkek mi yoksa interseks mi olduğu hakkında değişik iddialar var.
Cezayirlilere göre ise Khelif biyolojik kadın. Bunu kanıtlamak için çocukluk fotoğrafları servis edildi.
Cezayir basınına göre Khelif biyolojik kadın ve herhangi bir geçiş operasyonu yapmamış ve hiperandrojenizm sahibi.
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Cezayir tarafının bir diğer iddiası ise ülkede eşcinsellik yasadışı olduğu için Khelif trans olsa da oyunlara gönderilemeyeceği şeklinde.
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