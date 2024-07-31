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Elon Musk Bile Yorum Yaptı: Herkes Güney Koreli Milli Atıcı Yeji Kim'i Konuşuyor!

Elon Musk Bile Yorum Yaptı: Herkes Güney Koreli Milli Atıcı Yeji Kim'i Konuşuyor!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 10:05

Paris Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre kadınlarda gümüş madalya kazanan Güney Kore'nin milli atıcısı Yeji Kim, tarzıyla tüm dünyayı kendisine hayran bıraktırdı.

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Mayıs ayında Bakü'de gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda dünya rekoru kıran Yeji Kim, Paris Olimpiyat Oyunları'nda da gündem oldu.

Mayıs ayında Bakü'de gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda dünya rekoru kıran Yeji Kim, Paris Olimpiyat Oyunları'nda da gündem oldu.

Kadınlar 10 metrede finalinde mücadele eden 32 yaşındaki başarılı sporcu, gümüş madalya kazandı.

Kadınlar 10 metrede finalinde mücadele eden 32 yaşındaki başarılı sporcu, gümüş madalya kazandı.

Yeji, sadece atış yetenekleriyle değil, aynı zamanda eşsiz tarzıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yeji, sadece atış yetenekleriyle değil, aynı zamanda eşsiz tarzıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti.

1. "Aura nedir?

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2.
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3. "Kızının fil bebeğini taşırken yarışıyor. O kelimenin tam anlamıyla bir anne"

3. "Kızının fil bebeğini taşırken yarışıyor. O kelimenin tam anlamıyla bir anne"
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4. "Bir aksiyon filminde atıcılık dünya şampiyonunun olması harika olurdu"

4. "Bir aksiyon filminde atıcılık dünya şampiyonunun olması harika olurdu"
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6. "Gizli Servis'in işe alması gerekiyor"

6. "Gizli Servis'in işe alması gerekiyor"
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7. Hayatımda gördüğüm en büyük “Ana Karakter Enerjisi”.

7. Hayatımda gördüğüm en büyük “Ana Karakter Enerjisi”.
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8.
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9. "Hayatta ne yaparsan yap, muhtemelen hiçbir zaman bu kadar havalı görünemeyeceksin."

9. "Hayatta ne yaparsan yap, muhtemelen hiçbir zaman bu kadar havalı görünemeyeceksin."
twitter.com

Yeji Kim Instagram 👇

Yeji Kim Instagram 👇

Güney Koreli sporcunun Instagram'daki kullanıcı adı: @k_yeji92

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