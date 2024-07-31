Elon Musk Bile Yorum Yaptı: Herkes Güney Koreli Milli Atıcı Yeji Kim'i Konuşuyor!
Elon Musk Bile Yorum Yaptı: Herkes Güney Koreli Milli Atıcı Yeji Kim'i Konuşuyor!
Paris Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre kadınlarda gümüş madalya kazanan Güney Kore'nin milli atıcısı Yeji Kim, tarzıyla tüm dünyayı kendisine hayran bıraktırdı.
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Mayıs ayında Bakü'de gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda dünya rekoru kıran Yeji Kim, Paris Olimpiyat Oyunları'nda da gündem oldu.
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Kadınlar 10 metrede finalinde mücadele eden 32 yaşındaki başarılı sporcu, gümüş madalya kazandı.
Yeji, sadece atış yetenekleriyle değil, aynı zamanda eşsiz tarzıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti.
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3. "Kızının fil bebeğini taşırken yarışıyor. O kelimenin tam anlamıyla bir anne"
4. "Bir aksiyon filminde atıcılık dünya şampiyonunun olması harika olurdu"
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6. "Gizli Servis'in işe alması gerekiyor"
7. Hayatımda gördüğüm en büyük “Ana Karakter Enerjisi”.
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9. "Hayatta ne yaparsan yap, muhtemelen hiçbir zaman bu kadar havalı görünemeyeceksin."
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