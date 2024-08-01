Paris Olimpiyat Oyunları'nda Çeyrek Finale Yükselen Filenin Sultanları'na Gelen Yorumlar!
Paris Olimpiyat Oyunları'nda Çeyrek Finale Yükselen Filenin Sultanları'na Gelen Yorumlar!
Daniele Santarelli ile başarıdan başarıya koşan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükseldi. Başarı, tüm Türkiye'yi yine büyük gurur yaşattı.
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Paris'teki ilk maçında Hollanda'yı geriden gelerek 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları, ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.
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Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşan Milliler, parkeden 3-1 galip ayrıldı ve çeyrek final biletini kaptı.
Ay-yıldızlılar, zaferle kalpleri tekrardan fethetti.
İşte yıldız sporcularımıza gelen yorumlar 👇
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