Merak Konusu Olmuştu: Yusuf Dikeç Final Atışı Hakkında İlk Kez Konuştu!
Merak Konusu Olmuştu: Yusuf Dikeç Final Atışı Hakkında İlk Kez Konuştu!
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan ile birlikte ülkemize atıcılık branşındaki ilk madalyayı getiren Yusuf Dikeç, tüm dünyanın dikkatini çeken başarı hakkında Radyo Gol'e konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli atıcılarımız Yusuf Dikeç - Şevval İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinin finalinde Sırbistan'dan Damir Mikec ve Zorana Arunovic ile karşı karşıya gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın