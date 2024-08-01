Merak Konusu Olmuştu: Yusuf Dikeç Final Atışı Hakkında İlk Kez Konuştu!

'Dünya beni konuşmuyor, Dünya Türkiye'yi konuşuyor. Biz sadece bir simgeyiz. Ekipmanla ilgili bakanlıktan veya federasyonumuzdan herhangi bir olumsuzluk yok bu benim kendi tercihim. Tüm Dünya atışlarını tek gözle yaparken ben çift gözle yapıyorum. Bunu çok araştırdım ve daha sağlıklı atılabildiğini gördüm. Elim cebimde atmamın artistlikle bir alakası yok. Daha çok motive olup, atış yaparken daha rahat hissediyorum.'