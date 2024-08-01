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Merak Konusu Olmuştu: Yusuf Dikeç Final Atışı Hakkında İlk Kez Konuştu!

etiket Merak Konusu Olmuştu: Yusuf Dikeç Final Atışı Hakkında İlk Kez Konuştu!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 11:07

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan ile birlikte ülkemize atıcılık branşındaki ilk madalyayı getiren Yusuf Dikeç, tüm dünyanın dikkatini çeken başarı hakkında Radyo Gol'e konuştu.

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Milli atıcılarımız Yusuf Dikeç - Şevval İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinin finalinde Sırbistan'dan Damir Mikec ve Zorana Arunovic ile karşı karşıya gelmişti.

Milli atıcılarımız Yusuf Dikeç - Şevval İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinin finalinde Sırbistan'dan Damir Mikec ve Zorana Arunovic ile karşı karşıya gelmişti.

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada altın madalyaya uzanan taraf, 16-14'lük skorla Sırbistan olmuştu.

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada altın madalyaya uzanan taraf, 16-14'lük skorla Sırbistan olmuştu.
cdnuploads.aa.com.tr

Sporcularımız, bu başarılarıyla Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırmıştı.

Sporcularımız, bu başarılarıyla Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırmıştı.
cdnuploads.aa.com.tr

Dikeç, atışlarında ekipmana ihtiyaç duymamasıyla da ilgilerin odağı olmuştu.

Dikeç, atışlarında ekipmana ihtiyaç duymamasıyla da ilgilerin odağı olmuştu.

51 yaşındaki milli sporcu, Tarhan ile birlikte elde ettikleri başarı ve atışı hakkında Radyo Gol'e konuştu. 👇

51 yaşındaki milli sporcu, Tarhan ile birlikte elde ettikleri başarı ve atışı hakkında Radyo Gol'e konuştu. 👇

'Dünya beni konuşmuyor, Dünya Türkiye'yi konuşuyor. Biz sadece bir simgeyiz. Ekipmanla ilgili bakanlıktan veya federasyonumuzdan herhangi bir olumsuzluk yok bu benim kendi tercihim. Tüm Dünya atışlarını tek gözle yaparken ben çift gözle yapıyorum. Bunu çok araştırdım ve daha sağlıklı atılabildiğini gördüm. Elim cebimde atmamın artistlikle bir alakası yok. Daha çok motive olup, atış yaparken daha rahat hissediyorum.'

Yusuf Dikeç'in kariyerine de göz atmak için tıklayın! 👇

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