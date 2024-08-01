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Eli Cebinde Gümüş Madalya Kazanarak Dünya Gündemine Oturan Yusuf Dikeç'i Yakından Tanıyalım!

etiket Eli Cebinde Gümüş Madalya Kazanarak Dünya Gündemine Oturan Yusuf Dikeç'i Yakından Tanıyalım!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.08.2024 - 11:22

2024 Paris Olimpiyatları'na damgasını vuran tek bir kişi vardı! 10 metre havalı tabancada gümüş madalyanın sahibi olan Mili Atıcılarımız Yusuf Dikeç ve İlayda Tarhan ülkemize büyük bir gurur yaşattı. 

Yusuf Dikeç, Güney Koreli sporcuların yanında bir eli cebinde ve hiçbir teçhizatı olmadan mücadele ederek dünya gündemine oturdu! Peki Yusuf Dikeç Kimdir?

Gelin Yusuf Dikeç'i daha yakından tanıyalım.

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Milli Sporcularımız Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, ülkemize atıcılık alanında gümüş madalya kazandırdı!

Milli Sporcularımız Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, ülkemize atıcılık alanında gümüş madalya kazandırdı!

Salı günü 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele eden ikili, 10 metre havalı tabanca karma takım müsabakasında yarıştı. Ülkemize de gümüş madalya kazandırdılar!

Yusuf Dikeç'in gümüş madalya kazandığı anlar ise dünya gündemine oturdu. Sosyal medya resmen Dikeç'in bu haline övgülerle doldu taştı.

Yusuf Dikeç'in gümüş madalya kazandığı anlar ise dünya gündemine oturdu. Sosyal medya resmen Dikeç'in bu haline övgülerle doldu taştı.

Dikeç, Güney Koreli sporcuların yanında bir eli cebinde, normal bir gözlükle yarışınca herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Kendisinin ne odaklanmayı artırıcı gözlüğü ne de gürültü engelleyici bir kulaklığı vardı!

Yusuf Dikeç'in o anlarına bütün dünyadan yorum yağdı;

Yusuf Dikeç'in hem atıcılık sporcusu hem de Jandarma Genel Komutanlığında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesinde bir asker olduğunu öğrenenler ise Dikeç'in hayatını araştırmaya başladı.

Yusuf Dikeç'in hem atıcılık sporcusu hem de Jandarma Genel Komutanlığında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesinde bir asker olduğunu öğrenenler ise Dikeç'in hayatını araştırmaya başladı.

Yusuf Dikeç, 1 Ocak 1973 tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dünyaya gelmiş, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda lisans eğitimi almıştı.

Yüksek lisansını Selçuk Üniversitesi'nde Antrenörlük dalında yüksek lisans yapan Dikeç, bugüne kadar olimpiyatlarda ülkemizi temsil etti.

İlk kez 2008 yılında Olimpiyatlara katılan Milli Sporcumuz, bugüne kadar tam 4 kez Olimpiyatlarda yarıştı!

İlk kez 2008 yılında Olimpiyatlara katılan Milli Sporcumuz, bugüne kadar tam 4 kez Olimpiyatlarda yarıştı!

2008 Beijing Olimpiyatları'nda başladığı macerasına, 2012 Londra, 2016 Rio de Janeiro ve 2020 Tokyo ile devam eden Yusuf Dikeç, en yüksek başarısını ise 2012 yılında Londra'da elde etti.

2012 Londra Olimpiyatları'nda 13. sırada yer alan Yusuf Dikeç, yalnızca Olimpiyatlarda değil, uluslararası yarışmalarda da başarıya imza attı.

2012 Londra Olimpiyatları'nda 13. sırada yer alan Yusuf Dikeç, yalnızca Olimpiyatlarda değil, uluslararası yarışmalarda da başarıya imza attı.

Yusuf Dikeç, 2013 yılında Akdeniz Oyunların'da bir altım madalya ve bir gümüş madalya kazandı. 2014 yılında Grana'da düzenlenen müsabakada ise birincilik elde etti.

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Yusuf Dikeç madalyalarına da bir göz atalım mı?

Yusuf Dikeç madalyalarına da bir göz atalım mı?

Dikeç, Olimpiyatlar öncesinde Gyor'da havalı tabanca üçlüsü de dahil olmak üzere tam 7 kez Avrupa Şampiyonu oldu. 

2014'te ise standart tabanca ve 25m merkezden ateşlemeli tabancada çifte dünya şampiyonu, 2023'te 10m havalı tabanca karışık takımda gümüş madalya sahibi oldu!

Peki Yusuf Dikeç atıcılık sporuna nasıl başladı?

Peki Yusuf Dikeç atıcılık sporuna nasıl başladı?

Dikeç, bu sorunun cevabını Olimpiyat künyesinde veriyor. Yusuf Dikeç 'Jandarma Genel Komutanlığı'nda astsubay olarak çalışmaya başladıktan sonra atıcılık sporuna başladım' açıklamasında bulunuyor.

Yusuf Dikeç'in Olimpiyat künyesinde yazan 'felsefesi' ise çok daha ilgi çekici!

Yusuf Dikeç'in Olimpiyat künyesinde yazan 'felsefesi' ise çok daha ilgi çekici!

Yusuf Dikeç, hayat felsefesini şu sözlerle ifade ediyor;

'Başarı, elleriniz cebinizdeyken gelmez'

Yusuf Dikeç Instagram

Yusuf Dikeç Instagram

Yusuf Dikeç Instagram hesabı

Yusuf Dikeç Facebook hesabı

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