Eli Cebinde Gümüş Madalya Kazanarak Dünya Gündemine Oturan Yusuf Dikeç'i Yakından Tanıyalım!
Eli Cebinde Gümüş Madalya Kazanarak Dünya Gündemine Oturan Yusuf Dikeç'i Yakından Tanıyalım!
2024 Paris Olimpiyatları'na damgasını vuran tek bir kişi vardı! 10 metre havalı tabancada gümüş madalyanın sahibi olan Mili Atıcılarımız Yusuf Dikeç ve İlayda Tarhan ülkemize büyük bir gurur yaşattı.
Yusuf Dikeç, Güney Koreli sporcuların yanında bir eli cebinde ve hiçbir teçhizatı olmadan mücadele ederek dünya gündemine oturdu! Peki Yusuf Dikeç Kimdir?
Gelin Yusuf Dikeç'i daha yakından tanıyalım.
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Milli Sporcularımız Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, ülkemize atıcılık alanında gümüş madalya kazandırdı!
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Yusuf Dikeç'in gümüş madalya kazandığı anlar ise dünya gündemine oturdu. Sosyal medya resmen Dikeç'in bu haline övgülerle doldu taştı.
Yusuf Dikeç'in hem atıcılık sporcusu hem de Jandarma Genel Komutanlığında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesinde bir asker olduğunu öğrenenler ise Dikeç'in hayatını araştırmaya başladı.
İlk kez 2008 yılında Olimpiyatlara katılan Milli Sporcumuz, bugüne kadar tam 4 kez Olimpiyatlarda yarıştı!
2012 Londra Olimpiyatları'nda 13. sırada yer alan Yusuf Dikeç, yalnızca Olimpiyatlarda değil, uluslararası yarışmalarda da başarıya imza attı.
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