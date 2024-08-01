Eli Cebinde Gümüş Madalya Kazanarak Dünya Gündemine Oturan Yusuf Dikeç'i Yakından Tanıyalım!

2024 Paris Olimpiyatları'na damgasını vuran tek bir kişi vardı! 10 metre havalı tabancada gümüş madalyanın sahibi olan Mili Atıcılarımız Yusuf Dikeç ve İlayda Tarhan ülkemize büyük bir gurur yaşattı.

Yusuf Dikeç, Güney Koreli sporcuların yanında bir eli cebinde ve hiçbir teçhizatı olmadan mücadele ederek dünya gündemine oturdu! Peki Yusuf Dikeç Kimdir?

Gelin Yusuf Dikeç'i daha yakından tanıyalım.