Spor Bakanı Yusuf Dikeç'i Paylaştı: "Herkes Ayağını Denk Alsın"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bak, paylaşımında 'Anlık Olimpiyat köyünden bildiriyorum; herkes ayağını denk alsın! 😎 Yusuf Dikeç'imiz ve efsane pozu!' ifadelerini kullandı.