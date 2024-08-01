Spor Bakanı Yusuf Dikeç'i Paylaştı: "Herkes Ayağını Denk Alsın"
Spor Bakanı Yusuf Dikeç'i Paylaştı: "Herkes Ayağını Denk Alsın"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bak, paylaşımında 'Anlık Olimpiyat köyünden bildiriyorum; herkes ayağını denk alsın! 😎 Yusuf Dikeç'imiz ve efsane pozu!' ifadelerini kullandı.
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya elde eden Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırmıştı.
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Büyük gurur yaşatan sporcularımızın başarısı, Türkiye'nin atıcılık branşında aldığı ilk madalya olmuştu.
Dikeç, son atıştaki sakin haliyle tüm dünyanın dikkatini çekmişti.
Sırp rakibin mücadelede bulanıklığı önlemek için; ilave lens, daha fazla hassasiyet için ana lens, ortam gürültüsünü susturmak için kulaklık takması mizah konusu olmuştu.
Herkes 51 yaşındaki milli sporcuyu konuşurken Gençlik ve Spor Bakanı'ndan bir tweet geldi. Osman Aşkın Bak, "Anlık Olimpiyat köyünden bildiriyorum; herkes ayağını denk alsın! 😎 Yusuf Dikeç'imiz ve efsane pozu!" diyerek paylaşımda bulundu.
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