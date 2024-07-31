Çin'in 17 Yaşındaki Basketbolcusu Ziyu Zhang Boyuyla Rakiplerini Oyundan Soğuttu!
Çin'in 17 Yaşındaki Basketbolcusu Ziyu Zhang Boyuyla Rakiplerini Oyundan Soğuttu!
Çin U18 Kadın Basketbol Takımı'ndan Ziyu Zhang, genç yaşına rağmen 2,22'lik boyu ile sosyal medyada gündem oldu. 17 yaşındaki sporcuyu katıldığı son turnuvada kimse duramamıştı.
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FIBA U18 Kadınlar Asya Kupası, 24-30 Haziran'da Çin'in ev sahipliğinde düzenlenmişti.
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Avusturalya, finalde Çin'i 96-79 yenerek turnuvada mutlu sona ulaşmıştı.
Organizasyonun dikkat çekici ismi ise Çin'den Ziyu Zyang olmuştu.
2 Mayıs 2007 doğumlu sporcu, 2,22'lik boyu ile rakiplerine oldukça ciddi bir üstünlük kurmuş, 5 maçta 175 sayı atmıştı.
Hatta yarı finaldeki Kore maçındaki 1,81'lik rakibi Yunha Song, hava atışına çıkmamıştı. 👇
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2. "Çin ihtiyacı olanı üretiyor."
3. "Bu adil değil."
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5. "Bu tür yarışmalarda boy kategorisi düzenlemek hızlı bir çözüm olabilir. Organizatörler bunu denerlerse daha sonra bana teşekkür edebilir."
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6. "Sıfır efor"
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