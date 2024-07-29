"İşi Şansa Bırakmadılar": Milli Okçular Hedefi 12'den Vurdu, Çeyrek Finale Yükseldi!

Okçuluk, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda en çok madalya beklediğimiz branşların başında geliyor. Haberler ise güzel. Klasik Yay Erkek Milli Takımı'mız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselmeyi başardı!