"İşi Şansa Bırakmadılar": Milli Okçular Hedefi 12'den Vurdu, Çeyrek Finale Yükseldi!
"İşi Şansa Bırakmadılar": Milli Okçular Hedefi 12'den Vurdu, Çeyrek Finale Yükseldi!
Okçuluk, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda en çok madalya beklediğimiz branşların başında geliyor. Haberler ise güzel. Klasik Yay Erkek Milli Takımı'mız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselmeyi başardı!
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Paris 2024 Olimpiyatları'nın 3'üncü gününde okçuluk branşında yüzleri güldüren bir gelişme yaşandı. Klasik Yay Erkek Milli Takımı'mız rakipleri Kolombiya'yı 5-4 mağlup etmeyi başardı.
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Başta milli boksör Busenaz Sürmeneli ile birlikte bayrak taşıyıcımız olan Mete Gazoz olmak üzere Ulaş Berkin Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım ilk seti kaybetse de daha sonra peş peşe 2 set kazanarak 4-2 öne geçti.
Dördüncü seti Kolombiya kazanmasına rağmen son sette güçlerini ortaya koyan milli gururlarımız başarılı atışlarla skoru 5-4 yaptı ve çeyrek finale yükselerek Hindistan'ın rakibi oldu.
Mücadeleyi ekran başında izleyen bir X kullanıcısının Mete Gazoz ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'ı birbirine benzeterek yaptığı "İşi şansa bırakmayıp iki tane Mete Gazoz'la katılmışız" paylaşımı ise görenleri güldürmeyi başardı.
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Okçularımızın başarısına gelen diğer tepkilerden bazıları ise şöyle:
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