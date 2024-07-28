Paris 2024 Olimpiyatları Rekorla Başladı: Fransız Yüzücü Marchand, Michael Phelps'in Rekorunu Tarihe Gömdü!
Paris 2024 Olimpiyatları Rekorla Başladı: Fransız Yüzücü Marchand, Michael Phelps'in Rekorunu Tarihe Gömdü!
Fransa'nın başkenti düzenlenen Paris 2024 Olimpiyatları rekorla başladı. Fransız yüzücü Marchand, adını tarihe yazdıran sporcu olmayı başardı!
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Fransız yüzücü Leon Marchand, ABD'li Michael Phelps'in 15 yıldır kırılamayan rekorunu kırarak adını tarihe yazdırmayı başardı.
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2023 yılında dünya rekoru kıran Leon Marchand, 400 metre bireysel karışıkta Phelps'in rekorlarını tarihe gömdü ve Olimpiyat rekorunun yeni sahibi oldu.
Leon Marchand, 4.02.50 ile Phelps'in 2008 yılında sahibi olduğu dünya rekorunu kırmayı da başardı.
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