Pijamaya Benzetilmişti: Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Olimpiyat Kıyafetlerini Giymeme Kararı Aldı

Paris 2024 Olimpiyatları açılış töreninde birçok ülkenin Olimpiyat kombini sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Türk Milli Olimpiyat Takımı'nın açılış töreni kıyafetleri ise birçok kişi tarafından beğenilmemiş ve pijamaya benzetilmişti. Birçok olumsuz yorumdan sonra kıyafetlerle ilgili dikkat çeken bir karar geldi.