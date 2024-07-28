Pijamaya Benzetilmişti: Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Olimpiyat Kıyafetlerini Giymeme Kararı Aldı
Pijamaya Benzetilmişti: Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Olimpiyat Kıyafetlerini Giymeme Kararı Aldı
Paris 2024 Olimpiyatları açılış töreninde birçok ülkenin Olimpiyat kombini sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Türk Milli Olimpiyat Takımı'nın açılış töreni kıyafetleri ise birçok kişi tarafından beğenilmemiş ve pijamaya benzetilmişti. Birçok olumsuz yorumdan sonra kıyafetlerle ilgili dikkat çeken bir karar geldi.
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Türk Milli Olimpiyat Takımı'nın kıyafetleri özellikle sosyal medyada pek çok Türk kullanıcı tarafından olumsuz eleştiri toplamıştı.
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Özellikle bayrak taşıyıcılarımız boksör Busenaz Sürmeneli ve okçu Mete Gazoz'un verdikleri pozdan sonra tekrar gündeme gelen bu kıyafetlerle ilgili dikkat çeken bir karar geldi.
Çiçek, "Başkanlığını Murat Aksu’nun yaptığı Türkiye Milli Paralimpik Komitesi yönetim kurulu kararıyla Vakko'nun kıyafetlerini Paralimpik oyunlar açılışında giymeme kararı aldı" dedi.
Çiçek'in bu paylaşımına X kullanıcılarından gelen tepkilerden bazıları şöyle:
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