Haberin paylaşıldığı gönderinin altında en çok etkileşim alan yorum 'Aaa senarist kim olabilir acaba ya' oldu. Bir başka kullanıcı 'senaristini tahmin etmeyin' diye yazdı. Oyuncunun audition açıklamasını hatırlayanlar da sessiz kalmadı: 'Allah bilir kac audition vermistir bu rolu kazanmak icin..'

Alıntılarda ise 'Durun tahmin edeyim rolü audition ile aldı hatta meyve veren ağaç da taşlanır' yorumu dikkat çekti. Bir kullanıcı, Civelek'in 'hiçbir linçten etkilenmeyip' yine annesinin dizisinde oynamasını eleştirdi. Bazıları da Ayça Bingöl'ün kızı rolüne uygun olup olmadığını sorguladı. Birce Akalay'a 'Allah sana sabır versin' diyenler de vardı.

Öte yandan oyuncuyu savunan yorumlar da eksik değildi. Bir kullanıcı 'çok iyi bir seçim yolun açık olsun feyza queen eleştirilere takılma' diye yazdı.