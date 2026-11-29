"Nilay" Feyza Civelek Altıncı Kez Annesinin Dizisinde: Yasak Elma's Haberine Yorum Yağdı
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Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakteriyle tanınan Feyza Civelek'in yeni dizisi belli olur olmaz sosyal medyada yorumlar da peş peşe geldi. Oyuncunun katıldığı Yasak Elma's'ın senaryosunu annesi Melis Civelek'in yazması, uzun süredir konuşulan torpil tartışmasını yeniden alevlendirdi.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Feyza Civelek, NOW'un yeni dizisi Yasak Elma's'ta Ayça Bingöl'ün büyük kızı Güneş'i canlandıracak.
Yasak Elma's, Feyza Civelek'in senaryo ekibinde annesinin bulunduğu altıncı düzenli dizisi oldu.
Sosyal medyada en çok tekrarlanan soru "Senarist kim?" oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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