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Torpil Tartışması Yeniden Alevlendi: Feyza Civelek’in Oynadığı Beş Dizinin Tamamında Senarist Annesi Çıktı!

Torpil Tartışması Yeniden Alevlendi: Feyza Civelek’in Oynadığı Beş Dizinin Tamamında Senarist Annesi Çıktı!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 13:16
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Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek, annesi Melis Civelek'in diziden ayrılmasına dair açıklamalarının ardından bu kez IMDb sayfasındaki dizi listesiyle gündeme geldi. Sosyal medyada bir kullanıcının oyuncunun filmografisini tek tek açıp senaristlerine bakması, 'Feyza Civelek'in annesi senarist mi, hangi dizileri yazdı?' sorusunu yeniden akıllara getirdi. Torpil iddialarına daha önce de yanıt veren oyuncunun dizilerinin senaryo ekipleri ise tek tek incelendiğinde belirgin bir tablo ortaya çıkıyor.

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Feyza Civelek, Adını Feriha Koydum'daki Lara rolünden Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ına uzanan bir kariyere sahip.

Feyza Civelek, Adını Feriha Koydum'daki Lara rolünden Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ına uzanan bir kariyere sahip.

Feyza Civelek, Adını Feriha Koydum'da Lara karakteriyle tanındıktan sonra Güllerin Savaşı'nda Çiçek Çelik, Bir Umut Yeter'de Damla Akar ve Sol Yanım'da Nazlım rollerini üstlendi. Adı en çok, 2022'den bu yana canlandırdığı Nilay karakteriyle Kızılcık Şerbeti'nde duyuldu; IMDb'ye göre 138 bölümde yer aldığı dizi, kariyerinin en uzun soluklu işi oldu. Diziden ayrıldıktan sonra da adı gündemden düşmeyen oyuncunun rollerinin senaryo ekiplerine bakıldığında ortaya çıkan tablo, torpil tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Feyza Civelek'in annesi Melis Civelek, oyuncunun rol aldığı beş dizinin senaryo ekibinde yer aldı.

Feyza Civelek'in annesi Melis Civelek, oyuncunun rol aldığı beş dizinin senaryo ekibinde yer aldı.

Adını Feriha Koydum ve Güllerin Savaşı'nın senaryo ekibinde yer alan Melis Civelek'in imzası, Bir Umut Yeter ve Sol Yanım'da da bulunuyor. Kızılcık Şerbeti'ni ilk bölümden itibaren Zeynep Gür'le birlikte kaleme alan Civelek, 5 sezonun ardından ekipten ayrıldı ve dizinin kalemi 143. bölümden itibaren yeni ekibe geçti. Böylece Feyza Civelek'in düzenli rol aldığı beş dizinin beşinde de senaryo ekibinde annesi yer almış oldu; oyuncu Kavak Yelleri ve Acemi Cadı'da ise yalnızca birer bölümlük konuk oyuncu olarak göründü. Tablonun bu kadar net olması, oyuncunun torpil iddialarına daha önce verdiği yanıtların da yeniden hatırlanmasına yol açtı.

Feyza Civelek, torpil iddialarına daha önce annesinin kapı açtığını kabul ederek yanıt vermişti.

Feyza Civelek, torpil iddialarına daha önce annesinin kapı açtığını kabul ederek yanıt vermişti.

Civelek, Senem Aydın'la Hadi Anlat'a konuk olduğunda 'Annenin sayesinde bir yere geldin' lafının başta kırıcı geldiğini, şimdi ise gülüp geçtiğini söylemişti. Farklı bir röportajında annesinin kendisine bir kapı açtığını kabul eden oyuncu, o kapıdan kendi ayaklarıyla ilerlediğini ve diziye audition'la girdiğini anlatmıştı. Kardeşi Ömer Nadir Civelek de annesinin yazdığı Sandık Kokusu'nda Ömer karakteriyle rol almış, 2026'da ise Anne Yarısı kadrosuna Özcan rolüyle katılmıştı. Feyza Civelek geçtiğimiz günlerde Gazete Magazin'e verdiği röportajda annesinin ayrılığını 'Kendi kararıydı, saygı duyuyorum' sözleriyle yorumlamış, dizinin final yapacağına dair soruya ise 'Hiçbir bilgim yok maalesef' demişti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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