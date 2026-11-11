Torpil Tartışması Yeniden Alevlendi: Feyza Civelek’in Oynadığı Beş Dizinin Tamamında Senarist Annesi Çıktı!

Adını Feriha Koydum ve Güllerin Savaşı'nın senaryo ekibinde yer alan Melis Civelek'in imzası, Bir Umut Yeter ve Sol Yanım'da da bulunuyor. Kızılcık Şerbeti'ni ilk bölümden itibaren Zeynep Gür'le birlikte kaleme alan Civelek, 5 sezonun ardından ekipten ayrıldı ve dizinin kalemi 143. bölümden itibaren yeni ekibe geçti. Böylece Feyza Civelek'in düzenli rol aldığı beş dizinin beşinde de senaryo ekibinde annesi yer almış oldu; oyuncu Kavak Yelleri ve Acemi Cadı'da ise yalnızca birer bölümlük konuk oyuncu olarak göründü. Tablonun bu kadar net olması, oyuncunun torpil iddialarına daha önce verdiği yanıtların da yeniden hatırlanmasına yol açtı.