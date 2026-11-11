Torpil Tartışması Yeniden Alevlendi: Feyza Civelek’in Oynadığı Beş Dizinin Tamamında Senarist Annesi Çıktı!
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Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek, annesi Melis Civelek'in diziden ayrılmasına dair açıklamalarının ardından bu kez IMDb sayfasındaki dizi listesiyle gündeme geldi. Sosyal medyada bir kullanıcının oyuncunun filmografisini tek tek açıp senaristlerine bakması, 'Feyza Civelek'in annesi senarist mi, hangi dizileri yazdı?' sorusunu yeniden akıllara getirdi. Torpil iddialarına daha önce de yanıt veren oyuncunun dizilerinin senaryo ekipleri ise tek tek incelendiğinde belirgin bir tablo ortaya çıkıyor.
Feyza Civelek, Adını Feriha Koydum'daki Lara rolünden Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ına uzanan bir kariyere sahip.
Feyza Civelek'in annesi Melis Civelek, oyuncunun rol aldığı beş dizinin senaryo ekibinde yer aldı.
Feyza Civelek, torpil iddialarına daha önce annesinin kapı açtığını kabul ederek yanıt vermişti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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