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"Nilay" Feyza Civelek, Annesinin Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılmasıyla İlgili İddiayı Yalanladı

"Nilay" Feyza Civelek, Annesinin Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılmasıyla İlgili İddiayı Yalanladı

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 23:55
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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek, dizinin 5 sezonluk senaristi olan annesi Melis Civelek’in ayrılığıyla ilgili soruları yanıtladı. Gazete Magazin’e konuşan oyuncu, annesinin kendisi diziye geri alınmadığı için ayrıldığı iddiasını kesin bir dille reddetti. Civelek, ayrılığın tamamen annesinin kendi kararı olduğunu söyledi. Dizinin final yapacağına dair sorulara ise “Hiçbir bilgim yok” yanıtını verdi.

KAYNAK: Gazete Magazin

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Annesinin ayrılığı sorulan Feyza Civelek, "Kendi kararıydı, saygı duyuyorum" diyerek Kızılcık Şerbeti ekibine başarı diledi.

Annesinin ayrılığı sorulan Feyza Civelek, "Kendi kararıydı, saygı duyuyorum" diyerek Kızılcık Şerbeti ekibine başarı diledi.

Kızılcık Şerbeti'ni ilk bölümden itibaren Zeynep Gür'le birlikte yazan Melis Civelek, 5 sezonun ardından senaryo ekibinden ayrılmıştı. Dizinin kalemi 143. bölümden itibaren yeni ekibe geçti. İki senaristin adı da kısa süre sonra jenerikten silindi.

Muhabirlerin karşısına geçen Feyza Civelek, annesinin bu kararı hakkında uzun konuşmadı. 'Annem ayrıldı zaten. Kendi kararıydı, saygı duyuyorum' diyen oyuncu, eski set arkadaşlarına da iyi dileklerini iletti: 'Kızılcık'ta çalışan ve oynayan bütün ekip arkadaşlarıma da başarılarının devamını diliyorum.'

"Kızı kadroya alınmadığı için mi ayrıldı?" sorusuna Feyza Civelek'in yanıtı net oldu: "Hiç öyle bir şey yok."

"Kızı kadroya alınmadığı için mi ayrıldı?" sorusuna Feyza Civelek'in yanıtı net oldu: "Hiç öyle bir şey yok."

Röportajın en dikkat çekici anı, kulislerde konuşulan iddianın sorulmasıyla yaşandı. Muhabir, Melis Civelek'in kızını yeniden diziye almak istediğini, bu talep karşılık bulmayınca da ayrıldığının konuşulduğunu hatırlattı.

Civelek önce konuyu kısa kesmeyi tercih etti: 'Hayırlısı böyleymiş ya. Bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum.' Muhabir annesinin yapımcıyla bu yüzden ters düşüp düşmediğini sorunca ise oyuncu iddiayı açıkça yalanladı: 'Yok, hiç öyle bir şey yok. Annemin kendi kararı, hiç onunla alakası yok.'

Kızılcık Şerbeti'nin final yapacağı konuşulurken Feyza Civelek, "Hiçbir bilgim yok maalesef" dedi.

Kızılcık Şerbeti'nin final yapacağı konuşulurken Feyza Civelek, "Hiçbir bilgim yok maalesef" dedi.

Yapımcı Faruk Turgut'un açıklamasının ardından dizinin finaline dair yorumlar sosyal medyada gündem olmuştu. Bu konuda bir şey bilip bilmediği sorulan Civelek, herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi.

Oyuncu, setten ayrıldıktan sonra eski ekip arkadaşlarıyla bağını koparmadığını da vurguladı. 'Tabii ki görüştüklerim var. Hepsini seviyorum' diyen Civelek, ekiple arasındaki bağın sürdüğünü gösterdi.

Öte yandan Feyza Civelek, geçtiğimiz ay annesi Melis Civelek ve Zeynep Gür'le aynı karede görünmüştü. Fotoğraf, yeni ekibin yazdığı ilk bölüm ekrandayken paylaşıldığı için dikkat çekmişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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