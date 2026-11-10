"Nilay" Feyza Civelek, Annesinin Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılmasıyla İlgili İddiayı Yalanladı
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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek, dizinin 5 sezonluk senaristi olan annesi Melis Civelek’in ayrılığıyla ilgili soruları yanıtladı. Gazete Magazin’e konuşan oyuncu, annesinin kendisi diziye geri alınmadığı için ayrıldığı iddiasını kesin bir dille reddetti. Civelek, ayrılığın tamamen annesinin kendi kararı olduğunu söyledi. Dizinin final yapacağına dair sorulara ise “Hiçbir bilgim yok” yanıtını verdi.
KAYNAK: Gazete Magazin
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Annesinin ayrılığı sorulan Feyza Civelek, "Kendi kararıydı, saygı duyuyorum" diyerek Kızılcık Şerbeti ekibine başarı diledi.
"Kızı kadroya alınmadığı için mi ayrıldı?" sorusuna Feyza Civelek'in yanıtı net oldu: "Hiç öyle bir şey yok."
Kızılcık Şerbeti'nin final yapacağı konuşulurken Feyza Civelek, "Hiçbir bilgim yok maalesef" dedi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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