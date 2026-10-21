"Nilay" Feyza Civelek, Annesinin Kızılcık Şerbeti'ni Bırakmasıyla İlgili İlk Kez Konuştu
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Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, kadrodan çıkarılmasının ardından muhabirlerin sorularını yanıtladı. Annesi Melis Civelek'in senaryo ekibinden ayrılmasından dizideki geri dönüşlere kadar her soruya kısa ama dikkat çekici yanıtlar verdi. Peki oyuncu, diziden ayrılan annesi hakkında ne dedi?
KAYNAK: Magazin News - Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılan Feyza Civelek'e diziyi izleyip izlemediği soruldu. Civelek, eski set arkadaşlarına başarı diledi.
"Kırgınlığınız var mı?" sorusuna Civelek'in yanıtı net oldu: "Herhangi bir kırgınlığım yok kimseye karşı."
Annesi Melis Civelek'in senaryo ekibinden ayrılması sorulunca "O benim kararım değil, annemin kararı" dedi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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