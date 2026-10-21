"Nilay" Feyza Civelek, Annesinin Kızılcık Şerbeti'ni Bırakmasıyla İlgili İlk Kez Konuştu

Feyza Civelek, 'Yok, kırgınlığım yok. Herkes için herkesin yolu açık olsun' diyerek konuyu kapattı. Bu sözler, Ceren Karakoç'un Ayşe Arman'a verdiği röportajın ardından ayrı bir anlam kazandı. Karakoç, Civelek'in ayrılığı sorulduğunda 'Orada başka bir dinamik var diyeyim' demiş, bu ifade sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Civelek o sözlere doğrudan değinmedi.

Muhabir, sevilen Nilay karakteri için gelen 'Keşke bırakmasaydın' yorumlarını da hatırlattı. Oyuncu, 'Hayırlısı böyleymiş. Nilay'ı çok seviyorum ama önümüzdeki yeni rolümü daha çok seveceğime eminim' sözleriyle yeni bir projenin sinyalini verdi. Ancak projenin adı ya da kanalı hakkında bir detay paylaşmadı.