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"Nilay" Feyza Civelek, Annesinin Kızılcık Şerbeti'ni Bırakmasıyla İlgili İlk Kez Konuştu

"Nilay" Feyza Civelek, Annesinin Kızılcık Şerbeti'ni Bırakmasıyla İlgili İlk Kez Konuştu

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 16:10
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Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, kadrodan çıkarılmasının ardından muhabirlerin sorularını yanıtladı. Annesi Melis Civelek'in senaryo ekibinden ayrılmasından dizideki geri dönüşlere kadar her soruya kısa ama dikkat çekici yanıtlar verdi. Peki oyuncu, diziden ayrılan annesi hakkında ne dedi?

KAYNAK: Magazin News - Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılan Feyza Civelek'e diziyi izleyip izlemediği soruldu. Civelek, eski set arkadaşlarına başarı diledi.

Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılan Feyza Civelek'e diziyi izleyip izlemediği soruldu. Civelek, eski set arkadaşlarına başarı diledi.

Muhabirlerin karşısına geçen oyuncuya ilk olarak diziyi takip edip etmediği soruldu. Civelek, 'Çok fazla izlemiyorum ama oradaki bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Başarıları daim olsun' yanıtını verdi.

Ardından söz, dizinin yeni sezonda yaşadığı değişimlere geldi. Kızılcık Şerbeti'ne bu sezon yeni oyuncular katılırken bazı eski karakterlerin de hikâyeye geri döneceği konuşuluyor. Nursema'nın 145. bölümde ekrana döneceği belli olmuşken Civelek bu konuda uzun konuşmayarak 'Herkesin kendi kararı, diyecek bir şey yok.' ifadelerini kullandı.

"Kırgınlığınız var mı?" sorusuna Civelek'in yanıtı net oldu: "Herhangi bir kırgınlığım yok kimseye karşı."

"Kırgınlığınız var mı?" sorusuna Civelek'in yanıtı net oldu: "Herhangi bir kırgınlığım yok kimseye karşı."

Feyza Civelek, 'Yok, kırgınlığım yok. Herkes için herkesin yolu açık olsun' diyerek konuyu kapattı. Bu sözler, Ceren Karakoç'un Ayşe Arman'a verdiği röportajın ardından ayrı bir anlam kazandı. Karakoç, Civelek'in ayrılığı sorulduğunda 'Orada başka bir dinamik var diyeyim' demiş, bu ifade sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Civelek o sözlere doğrudan değinmedi.

Muhabir, sevilen Nilay karakteri için gelen 'Keşke bırakmasaydın' yorumlarını da hatırlattı. Oyuncu, 'Hayırlısı böyleymiş. Nilay'ı çok seviyorum ama önümüzdeki yeni rolümü daha çok seveceğime eminim' sözleriyle yeni bir projenin sinyalini verdi. Ancak projenin adı ya da kanalı hakkında bir detay paylaşmadı.

Annesi Melis Civelek'in senaryo ekibinden ayrılması sorulunca "O benim kararım değil, annemin kararı" dedi.

Annesi Melis Civelek'in senaryo ekibinden ayrılması sorulunca "O benim kararım değil, annemin kararı" dedi.

Röportajın en çok merak edilen kısmı, annesiyle ilgili soru oldu. Diziyi ilk bölümden beri Zeynep Gür'le birlikte yazan Melis Civelek, kısa süre önce Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmıştı. Yapım şirketi Gold Film ayrılığı doğrulamış, 143. bölümden itibaren kalem Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'den oluşan yeni ekibe geçmişti.

Feyza Civelek bu konuda yorum yapmaktan kaçındı: 'Annemin kararı, o yüzden o konuda diyecek bir şeyim yok. Kendi kararı.' Ayrılığı bekleyip beklemediği sorulduğunda ise 'Beklediğim bir şey değil ama beklemediğim de değil' diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan Civelek, geçtiğimiz hafta annesi ve dizinin eski senaristleriyle aynı karede görünmüştü. Fotoğrafın, yeni ekibin yazdığı ilk bölüm ekrandayken paylaşılması dikkat çekmişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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