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Konuşmak İstemedi: Feyza Civelek Sorulunca Ceren Karakoç'un Hal ve Tavrı Dikkat Çekti!

Konuşmak İstemedi: Feyza Civelek Sorulunca Ceren Karakoç'un Hal ve Tavrı Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
12.10.2026 - 18:09
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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç, diziden beklenmedik ayrılığının ardından yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Dört sezon boyunca hayat verdiği karaktere veda etme sürecini Ayşe Arman'a anlatan oyuncu, yaşadığı şaşkınlığı ve kendisine haberin nasıl verildiğini tüm detaylarıyla paylaşmıştı. 

Üstelik Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığı hakkında söyledikleri de dikkat çekmişti. Röportaj sırasında konu aynı dönemde diziye veda eden Feyza Civelek'e gelince ise Karakoç'un tavrı değişti. Konuyu fazla açmak istemeyen oyuncunun verdiği kısa ama dikkat çekici yanıt, ister istemez kafalarda soru işaretleri bıraktı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk televizyonlarının son yıllardaki en olaylı, en çok konuşulan ve her bölümüyle sosyal medyayı birbirine katan yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti, dört sezon boyunca hepimizin hayatında ayrı bir yer edinmeyi başardı.

Türk televizyonlarının son yıllardaki en olaylı, en çok konuşulan ve her bölümüyle sosyal medyayı birbirine katan yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti, dört sezon boyunca hepimizin hayatında ayrı bir yer edinmeyi başardı.

Bir tarafta Doğa ve Fatih'in bitmek bilmeyen meseleleri, diğer tarafta Pembe'nin aileyi bir arada tutma çabaları, Nursema'nın yaşadığı zorluklar ve Nilay'ın her fırsatta ortalığı birbirine katması derken Şerbo'da sakin geçen bir günümüz bile olmadı! Fakat son dönemde dizinin kendi hikayesinden çok kamera arkasında yaşananlar konuşuluyor. Önce Pembe karakteriyle gönüllerimizde taht kuran Sibel Taşçıoğlu'nun vedası hepimizi şaşırtmış, ardından dizinin en sevilen karakterlerinden Nursema'ya hayat veren Ceren Karakoç'un ayrılık haberi gelmişti.

Üstelik bu iki vedaya bir de Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'in ayrılığı eklenince işler iyice karışmıştı. Seyirciler bir yandan sevdikleri karakterlere veda ederken diğer yandan bu kadar önemli ismin peş peşe kadrodan çıkmasının nedenlerini merak etmeye başlamıştı. Tam da bu sırada Ceren Karakoç'un sessizliğini bozması, gözleri yeniden Şerbo'nun perde arkasına çevirdi.

Dört sezon boyunca canlandırdığı Nursema karakteriyle büyük beğeni toplayan Ceren Karakoç, geçtiğimiz günlerde Ayşe Arman'a verdiği röportajda diziden ayrılış sürecini tüm açıklığıyla anlatmıştı.

Dört sezon boyunca canlandırdığı Nursema karakteriyle büyük beğeni toplayan Ceren Karakoç, geçtiğimiz günlerde Ayşe Arman'a verdiği röportajda diziden ayrılış sürecini tüm açıklığıyla anlatmıştı.

Karakoç'un söylediklerine göre yeni sezon öncesinde yapımcıyla görüşmüş, dizide devam edeceğini düşünerek tatile çıkmıştı. Ancak tatili sırasında yapım şirketinden gelen acil çağrıyla işler bir anda değişmişti. Görüşmeye gittiğinde ise karakterinin hikâyesinin sona erdiğini öğrenmişti.

Üstelik Nursema'nın bir kazada hayatını kaybedeceğinden de önceden haberi yokmuş. Oyuncunun anlattıkları, dört sezon boyunca emek verdiği karaktere vedasının kendisi için ne kadar beklenmedik olduğunu gözler önüne sermişti.

Röportajda Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığına da değinen Karakoç, Pembe karakterinin ölüm kararının oyuncuya sette bildirildiğini anlatmıştı. Bu açıklamalar Şerbo'daki vedaları yeniden gündeme taşırken Ayşe Arman'ın yönelttiği bir başka soru, röportajın en dikkat çekici anlarından birine dönüştü.

Çünkü bu kez konu, diziden ayrılan bir diğer isim Feyza Civelek'ti!

Gelelim röportajın en merak uyandıran kısmına! Ayşe Arman, Ceren Karakoç'a kendisiyle aynı dönemde Feyza Civelek'in de işine son verilmesinin tesadüf olup olmadığını sordu.

Gelelim röportajın en merak uyandıran kısmına! Ayşe Arman, Ceren Karakoç'a kendisiyle aynı dönemde Feyza Civelek'in de işine son verilmesinin tesadüf olup olmadığını sordu.

Karakoç ise bu soruya pek açık bir yanıt vermek istemedi. Feyza'nın ayrılık sürecine hâkim olmadığını belirten oyuncu, “Orada başka bir dinamik var diyeyim” sözleriyle dikkat çekti. Ardından Civelek'in diziden ayrılacağı haberinin zaten daha önceden basına yansıdığını hatırlattı.

Üstelik Karakoç, kendi karakterinin hikâyeden çıkarılmasıyla Nilay'ın vedası arasında bir bağlantı kurulmuş olabileceğini de düşündüğünü anlattı. Dizinin yeni sezonunu izlemediğini söyleyen oyuncu, senaristin iki karakterin ölümünü aynı hikâyede birleştirmek istemiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Feyza Civelek'in ayrılığı hakkında fazla detaya girmeyen Karakoç'un özellikle “başka bir dinamik” sözleri ister istemez kulaklara takıldı. Tabii bunun aralarında bir sorun olduğu anlamına geldiğini söylemek mümkün değil. Ancak oyuncunun kendi vedasını uzun uzun anlatırken Feyza Civelek konusunda daha temkinli konuşması dikkatlerden kaçmadı.

Şerbo'nun ekran önündeki entrikaları yetmiyormuş gibi bir de ayrılıkların perde arkasını konuşur olduk! Bakalım Ceren Karakoç'un bu sözlerine Feyza Civelek cephesinden bir yanıt gelecek mi?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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