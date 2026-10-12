Konuşmak İstemedi: Feyza Civelek Sorulunca Ceren Karakoç'un Hal ve Tavrı Dikkat Çekti!
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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç, diziden beklenmedik ayrılığının ardından yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Dört sezon boyunca hayat verdiği karaktere veda etme sürecini Ayşe Arman'a anlatan oyuncu, yaşadığı şaşkınlığı ve kendisine haberin nasıl verildiğini tüm detaylarıyla paylaşmıştı.
Üstelik Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığı hakkında söyledikleri de dikkat çekmişti. Röportaj sırasında konu aynı dönemde diziye veda eden Feyza Civelek'e gelince ise Karakoç'un tavrı değişti. Konuyu fazla açmak istemeyen oyuncunun verdiği kısa ama dikkat çekici yanıt, ister istemez kafalarda soru işaretleri bıraktı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk televizyonlarının son yıllardaki en olaylı, en çok konuşulan ve her bölümüyle sosyal medyayı birbirine katan yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti, dört sezon boyunca hepimizin hayatında ayrı bir yer edinmeyi başardı.
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Dört sezon boyunca canlandırdığı Nursema karakteriyle büyük beğeni toplayan Ceren Karakoç, geçtiğimiz günlerde Ayşe Arman'a verdiği röportajda diziden ayrılış sürecini tüm açıklığıyla anlatmıştı.
Gelelim röportajın en merak uyandıran kısmına! Ayşe Arman, Ceren Karakoç'a kendisiyle aynı dönemde Feyza Civelek'in de işine son verilmesinin tesadüf olup olmadığını sordu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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