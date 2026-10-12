Konuşmak İstemedi: Feyza Civelek Sorulunca Ceren Karakoç'un Hal ve Tavrı Dikkat Çekti!

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç, diziden beklenmedik ayrılığının ardından yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Dört sezon boyunca hayat verdiği karaktere veda etme sürecini Ayşe Arman'a anlatan oyuncu, yaşadığı şaşkınlığı ve kendisine haberin nasıl verildiğini tüm detaylarıyla paylaşmıştı.

Üstelik Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığı hakkında söyledikleri de dikkat çekmişti. Röportaj sırasında konu aynı dönemde diziye veda eden Feyza Civelek'e gelince ise Karakoç'un tavrı değişti. Konuyu fazla açmak istemeyen oyuncunun verdiği kısa ama dikkat çekici yanıt, ister istemez kafalarda soru işaretleri bıraktı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.