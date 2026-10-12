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Manifest Mina Solak'ın 5 Yıl Önceki Hali Ortaya Çıktı: Sina Özer'in Videosunda Yarışmacıymış!

Manifest Mina Solak'ın 5 Yıl Önceki Hali Ortaya Çıktı: Sina Özer'in Videosunda Yarışmacıymış!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
12.10.2026 - 17:17
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Manifest'in en çok konuşulan üyelerinden Mina Solak, bu kez yıllar öncesine ait görüntüleriyle gündemde! Son şarkıları “TRALALA” ile yine bütün dikkatleri üzerlerine çeken grubun başarılı üyesinin, 2021 yılında Sina Özer'in videosunda yarışmacı olarak yer aldığı ortaya çıktı. Henüz 21 yaşında olan Mina'nın dans ettiği görüntüler, bugün alıştığımız sahne imajından oldukça farklı. 

Üstelik o yıllarda da dans konusundaki yeteneği gözlerden kaçmıyor. Buyurun, Mina'nın Manifest'ten çok önceki o duru haline birlikte bakalım.

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Türk pop müziğine uzun zamandır özlediğimiz o kız grubu enerjisini geri getiren Manifest, hayatımıza girdiği günden beri gündemden düşmüyor!

Türk pop müziğine uzun zamandır özlediğimiz o kız grubu enerjisini geri getiren Manifest, hayatımıza girdiği günden beri gündemden düşmüyor!

Big5 Türkiye yarışmasıyla bir araya gelen Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Esin Bahat ve Mina Solak, kısa sürede kendilerine kocaman bir hayran kitlesi oluşturmayı başardı.

“Zamansızdık” ile başlayan müzik yolculuklarında gerek şarkıları gerek sahne şovları gerekse birbirinden iddialı koreografileriyle dikkat çeken kızlar, artık attıkları her adımla olay oluyor desek yeridir. Bir de tabii Manifest'in şarkılarını bir kez dinleyip günlerce dilinden düşüremeyenler var!

Son olarak 9 Ekim'de yayımlanan “TRALALA” ile yine hepimizin radarına giren grup, şarkının yarattığı heyecanla sosyal medyada da konuşulmaya devam ediyor. 

Özellikle dans performansları ve yeni şarkının koreografisiyle dikkat çeken Manifest kızları, daha şimdiden yeni bir akımın kapısını aralamış gibi görünüyor.

Gelelim Manifest'in en dikkat çeken üyelerinden, grubun “Hot Mama”sı Mina Solak'a!

Gelelim Manifest'in en dikkat çeken üyelerinden, grubun “Hot Mama”sı Mina Solak'a!

Kendine has tarzı, iddialı sahne duruşu ve özellikle dans konusundaki yeteneğiyle öne çıkan Mina, grubun kurulmasından bu yana en çok konuşulan isimlerden biri.

Aslında Mina'nın dansla tanışıklığı hiç de yeni değil. Henüz 15 yaşında bale ve modern dansla ilgilenmeye başlayan, sonrasında Latin danslarına yönelen Solak'ın genç yaşta kazandığı Türkiye birincilikleri bile var. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi bölümünden mezun olan Mina, Manifest'ten önce profesyonel dansçı olarak kliplerde, konserlerde ve çeşitli projelerde boy göstermiş.

Hatırlarsanız geçtiğimiz dönemlerde Edis'in dans ekibinde yer aldığı eski görüntüleri de gündem olmuştu. Hatta Dilan Çıtak'ın dansçısı olarak İbo Show sahnesine çıktığının fark edilmesi de epey şaşırtmıştı. Özel hayatında ise adı sosyal medya fenomeni Tuna Gezgin'le anılmış, ikilinin aşk yaşadığı kısa sürede ortaya çıkmıştı.

Yani anlayacağınız Mina, hem geçmişinden çıkan sürprizlerle hem de özel hayatıyla konuşulmaya alışkın. Fakat bu kez karşımıza çıkan görüntüler bizi tam beş yıl öncesine götürdü!

Ve gelelim Mina Solak'ın geçmişinden çıkan son sürprize!

Bu kez karşımıza çıkan görüntüler ne bir konserden ne de bir müzik klibinden. Meğer Mina, 2021 yılında sosyal medya içerikleriyle tanınan Sina Özer'in bir videosunda yarışmacı olarak yer almış! Üstelik o dönem henüz 20-21 yaşlarında olan Mina'yı dans ederken görüyoruz. Bugün Manifest sahnesinde alıştığımız iddialı makyajı ve kendine has imajından oldukça uzak, çok daha genç ve doğal görünümlü bir Mina var karşımızda. Yıllar içerisindeki değişimi de ister istemez dikkat çekiyor!

Estetik müdahaleler öncesine ait olduğu düşünülebilecek bu görüntülerde Mina'nın yüz hatları bugünkünden epey farklı görünse de herhangi bir işlem yaptırıp yaptırmadığına dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Ama bir şey hiç değişmemiş: Dans yeteneği! Daha Manifest ortada yokken bile dansıyla dikkat çeken Mina'nın bugün geldiği noktayı düşününce insan ister istemez “Nereden nereye!” diyor. 

Bir de tabii o yıllardaki halini görünce, “Biz bu kızı tanıyabilir miydik acaba?” diye düşünmeden edemiyoruz!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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