Manifest Mina Solak'ın 5 Yıl Önceki Hali Ortaya Çıktı: Sina Özer'in Videosunda Yarışmacıymış!

Manifest'in en çok konuşulan üyelerinden Mina Solak, bu kez yıllar öncesine ait görüntüleriyle gündemde! Son şarkıları “TRALALA” ile yine bütün dikkatleri üzerlerine çeken grubun başarılı üyesinin, 2021 yılında Sina Özer'in videosunda yarışmacı olarak yer aldığı ortaya çıktı. Henüz 21 yaşında olan Mina'nın dans ettiği görüntüler, bugün alıştığımız sahne imajından oldukça farklı.

Üstelik o yıllarda da dans konusundaki yeteneği gözlerden kaçmıyor. Buyurun, Mina'nın Manifest'ten çok önceki o duru haline birlikte bakalım.