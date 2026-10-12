Manifest Mina Solak'ın 5 Yıl Önceki Hali Ortaya Çıktı: Sina Özer'in Videosunda Yarışmacıymış!
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Manifest'in en çok konuşulan üyelerinden Mina Solak, bu kez yıllar öncesine ait görüntüleriyle gündemde! Son şarkıları “TRALALA” ile yine bütün dikkatleri üzerlerine çeken grubun başarılı üyesinin, 2021 yılında Sina Özer'in videosunda yarışmacı olarak yer aldığı ortaya çıktı. Henüz 21 yaşında olan Mina'nın dans ettiği görüntüler, bugün alıştığımız sahne imajından oldukça farklı.
Üstelik o yıllarda da dans konusundaki yeteneği gözlerden kaçmıyor. Buyurun, Mina'nın Manifest'ten çok önceki o duru haline birlikte bakalım.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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