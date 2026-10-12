Muhteşem Yüzyıl'ın Küçük Şehzade Mustafa'sı Büyüdü: Yusuf Berkan Demirbağ'ın Son Hali Ortaya Çıktı
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Bir dönemin ekranlara damga vuran yapımı Muhteşem Yüzyıl, unutulmaz karakterleriyle hâlâ hafızalarımızdaki yerini koruyor. Dizinin ilk bölümlerinde küçük Şehzade Mustafa'ya hayat veren Yusuf Berkan Demirbağ da o isimlerden biriydi. Henüz çocuk yaşta kamera karşısına geçen Demirbağ, aradan geçen yıllarda gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih etti. Üstelik oyunculuk kariyerini geride bırakarak kendisine bambaşka bir yol çizdi.
Şimdilerde Almanya'da yaşayan eski çocuk oyuncunun hem değişimi hem de yeni mesleği şaşırtıyor. Buyurun, bir zamanların küçük şehzadesinin son haline birlikte bakalım.
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Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl denince akan sular duruyor!
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Mahidevran Sultan ile Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa'nın hikayesi, dizinin en çok iz bırakan taraflarından biriydi.
Gelelim asıl şaşıracağımız yere! Bir zamanlar sarayın koridorlarında koşturan o küçücük Şehzade Mustafa, bugün 21 yaşında genç bir delikanlı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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