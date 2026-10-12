Muhteşem Yüzyıl'ın Küçük Şehzade Mustafa'sı Büyüdü: Yusuf Berkan Demirbağ'ın Son Hali Ortaya Çıktı

Bir dönemin ekranlara damga vuran yapımı Muhteşem Yüzyıl, unutulmaz karakterleriyle hâlâ hafızalarımızdaki yerini koruyor. Dizinin ilk bölümlerinde küçük Şehzade Mustafa'ya hayat veren Yusuf Berkan Demirbağ da o isimlerden biriydi. Henüz çocuk yaşta kamera karşısına geçen Demirbağ, aradan geçen yıllarda gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih etti. Üstelik oyunculuk kariyerini geride bırakarak kendisine bambaşka bir yol çizdi.

Şimdilerde Almanya'da yaşayan eski çocuk oyuncunun hem değişimi hem de yeni mesleği şaşırtıyor. Buyurun, bir zamanların küçük şehzadesinin son haline birlikte bakalım.