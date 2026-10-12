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Muhteşem Yüzyıl'ın Küçük Şehzade Mustafa'sı Büyüdü: Yusuf Berkan Demirbağ'ın Son Hali Ortaya Çıktı

Muhteşem Yüzyıl'ın Küçük Şehzade Mustafa'sı Büyüdü: Yusuf Berkan Demirbağ'ın Son Hali Ortaya Çıktı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
12.10.2026 - 16:41
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Bir dönemin ekranlara damga vuran yapımı Muhteşem Yüzyıl, unutulmaz karakterleriyle hâlâ hafızalarımızdaki yerini koruyor. Dizinin ilk bölümlerinde küçük Şehzade Mustafa'ya hayat veren Yusuf Berkan Demirbağ da o isimlerden biriydi. Henüz çocuk yaşta kamera karşısına geçen Demirbağ, aradan geçen yıllarda gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih etti. Üstelik oyunculuk kariyerini geride bırakarak kendisine bambaşka bir yol çizdi. 

Şimdilerde Almanya'da yaşayan eski çocuk oyuncunun hem değişimi hem de yeni mesleği şaşırtıyor. Buyurun, bir zamanların küçük şehzadesinin son haline birlikte bakalım.

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Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl denince akan sular duruyor!

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl denince akan sular duruyor!

2011 yılında ekran yolculuğuna başlayan, Kanuni Sultan Süleyman'ın hükümdarlığını ve Osmanlı sarayındaki entrikaları konu alan dizi, yalnızca yayınlandığı dönemde değil, finalinin üzerinden geçen onca yıla rağmen konuşulmaya devam ediyor. Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Nebahat Çehre, Nur Fettahoğlu, Okan Yalabık ve daha nice başarılı ismi buluşturan yapımda unutamadığımız karakterlerin sayısı da bir hayli fazla. 

Hürrem Sultan'ın entrikaları, Mahidevran Sultan'ın bitmek bilmeyen mücadelesi, şehzadeler arasındaki taht çekişmeleri derken her bölümünde ayrı bir olay yaşadığımızı hatırlarsınız. Bir de tabii hikayesiyle hepimizin yüreğini dağlayan Şehzade Mustafa vardı!

Mahidevran Sultan ile Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa'nın hikayesi, dizinin en çok iz bırakan taraflarından biriydi.

Mahidevran Sultan ile Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa'nın hikayesi, dizinin en çok iz bırakan taraflarından biriydi.

Özellikle Mehmet Günsür'ün canlandırdığı yetişkin Mustafa'nın trajik sonunu unutmak ne mümkün!

Fakat biz bugün biraz daha geriye, dizinin ilk bölümlerine dönüyoruz. Hatırlarsanız Mustafa'nın henüz küçücük bir çocuk olduğu dönemleri de izlemiştik. İşte o minik şehzadeye hayat veren isim Yusuf Berkan Demirbağ'dı!

Henüz 6 yaşındayken kamera karşısına geçen Demirbağ, sevimliliğiyle izleyicinin gönlünü kazanmıştı. Üstelik oyunculuk macerası yalnızca Muhteşem Yüzyıl ile sınırlı kalmamış; Can filmi ve Böyle Bitmesin dizisi gibi yapımlarda da rol almıştı. Gelin görün ki çocuk yaşta tanıştığı ekran dünyasında kalmayı tercih etmedi.

Gelelim asıl şaşıracağımız yere! Bir zamanlar sarayın koridorlarında koşturan o küçücük Şehzade Mustafa, bugün 21 yaşında genç bir delikanlı!

Gelelim asıl şaşıracağımız yere! Bir zamanlar sarayın koridorlarında koşturan o küçücük Şehzade Mustafa, bugün 21 yaşında genç bir delikanlı!

11 Ağustos 2005 doğumlu Yusuf Berkan Demirbağ, oyunculuğa devam etmek yerine kendisine bambaşka bir kariyer yolu çizmiş. Şimdilerde Almanya'da yaşayan Demirbağ, teknoloji ve yazılım dünyasında ilerliyor. LinkedIn profilinde 11 yaşından beri kod yazdığını belirten eski oyuncu, kendisini frontend developer olarak tanıtıyor. İş deneyimleri arasında Deutsche Telekom da bulunuyor.

Düşünsenize, bizim hâlâ küçücük Şehzade Mustafa olarak hatırladığımız çocuk, bugün bambaşka bir ülkede, bambaşka bir meslekle hayatına devam ediyor! Yılların nasıl geçtiğine mi şaşıralım, küçük Mustafa'nın değişimine mi bilemedik.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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