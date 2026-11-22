Muflonların mideleri üzerinde yapılan bir incelemede 23 bitki türü bulundu; bunların 22'si yalnızca Kanarya Adaları'nda yetişiyor. Bilim insanı Manuel Nogales'e göre tek bir muflon günde 3,5 kilogram bitki yiyebiliyor. Hayvanlar ayrıca toprağı aşındırarak erozyona yol açıyor.

Nesli tehlikedeki gümüş devedikeni (cardo de plata) de muflonların yediği bitkiler arasında. Teide'de bu bitkiden 150'yi biraz aşan sayıda yetişkin kaldığı tahmin ediliyor.