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Çölün Ortasına 15 Koyun Bıraktılar: 35 Yıl Sonra İmkansız Gerçekleşti

Çölün Ortasına 15 Koyun Bıraktılar: 35 Yıl Sonra İmkansız Gerçekleşti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 17:53
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Çölün ortasına bırakılan 15 koyun, 35 yılın sonunda doğanın kaderini baştan yazdı. Sert tırnaklarıyla toprağı havalandırıp çöl zeminine açtıkları küçük su göletleriyle onlarca türü bölgeye geri çeken hayvanlar, bilim insanlarının örnek gösterdiği canlı bir koruma modeline dönüştü.

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Çöl Kuşağı'ndan yüzyıllar önce silinen yaban koyunu, 1980'lerde başlatılan projeyle yeniden bölgeye bırakıldı.

Çöl Kuşağı'ndan yüzyıllar önce silinen yaban koyunu, 1980'lerde başlatılan projeyle yeniden bölgeye bırakıldı.

İnsan kaynaklı avcılık ve arazi işgalleri yüzünden yüzyıllar önce Çöl Kuşağı'ndan silinen yaban koyunu (mouflon) soyu, 35 yıl sonra bilim insanlarının başlattığı büyük bir proje sayesinde bölgeye geri döndü. Kurak çöl bölgesine serbest bırakılan 15 yaban koyunu, zamanla yüzlerce bireylik bir popülasyona ulaştı.

1980'lerde bilim insanları, soyu tükenme tehlikesi altındaki bu dayanıklı türü korumak için radikal bir adım attı. Özel koruma alanlarında yetiştirilen koyunlar, helikopter ve nakliye uçaklarıyla çölün en çetin ve çorak noktalarına nakledildi. Başlangıçta aşırı sıcaklar ve su kıtlığı nedeniyle projeye şüpheyle bakıldı, ancak koyunların ortama uyum yeteneği beklentilerin ötesine geçti.

Sert tırnaklarıyla çöl zeminini kıran koyunlar, açtıkları küçük göletlerle onlarca türü bölgeye geri çekti.

Sert tırnaklarıyla çöl zeminini kıran koyunlar, açtıkları küçük göletlerle onlarca türü bölgeye geri çekti.

Bölgeye uyum sağlayan koyunlar, sürü halinde hareket ederken sert ve kemikleşmiş tırnaklarıyla çölün kabuklaşmış zeminini kırdı. Yağmurlu dönemlerde suyun yer altına süzülmesini sağlayan mikro çukurlar oluşturan koyunlar, kurak dönemlerde de nemli kalan çukurları eşeleyerek doğal su birikintileri yarattı. Bu küçük vahalar sayesinde ceylanlardan çöl tilkilerine, sürüngenlerden göçmen kuşlara kadar onlarca tür bölgeye geri döndü.

Koyunlar, çöl florası için önem taşıyan bodur çalıların ve endemik otların yeniden yayılmasında da rol üstlendi. Kilometrelerce alanda otlayarak bitki tohumlarını sindirim sistemleriyle uzak noktalara taşıyan ve gübreleriyle toprağı besleyen hayvanlar, çorak araziyi yeniden canlı bir ekosisteme dönüştürdü. Bir zamanlar yok oluşun eşiğine gelen koyunlar, bugün çölün en büyük koruyucuları arasında gösteriliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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