Çölün Ortasına 15 Koyun Bıraktılar: 35 Yıl Sonra İmkansız Gerçekleşti
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Çölün ortasına bırakılan 15 koyun, 35 yılın sonunda doğanın kaderini baştan yazdı. Sert tırnaklarıyla toprağı havalandırıp çöl zeminine açtıkları küçük su göletleriyle onlarca türü bölgeye geri çeken hayvanlar, bilim insanlarının örnek gösterdiği canlı bir koruma modeline dönüştü.
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Çöl Kuşağı'ndan yüzyıllar önce silinen yaban koyunu, 1980'lerde başlatılan projeyle yeniden bölgeye bırakıldı.
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Sert tırnaklarıyla çöl zeminini kıran koyunlar, açtıkları küçük göletlerle onlarca türü bölgeye geri çekti.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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