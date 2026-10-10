Çölün Ortasına 15 Koyun Bıraktılar: 35 Yıl Sonra İmkansız Gerçekleşti

İnsan kaynaklı avcılık ve arazi işgalleri yüzünden yüzyıllar önce Çöl Kuşağı'ndan silinen yaban koyunu (mouflon) soyu, 35 yıl sonra bilim insanlarının başlattığı büyük bir proje sayesinde bölgeye geri döndü. Kurak çöl bölgesine serbest bırakılan 15 yaban koyunu, zamanla yüzlerce bireylik bir popülasyona ulaştı.

1980'lerde bilim insanları, soyu tükenme tehlikesi altındaki bu dayanıklı türü korumak için radikal bir adım attı. Özel koruma alanlarında yetiştirilen koyunlar, helikopter ve nakliye uçaklarıyla çölün en çetin ve çorak noktalarına nakledildi. Başlangıçta aşırı sıcaklar ve su kıtlığı nedeniyle projeye şüpheyle bakıldı, ancak koyunların ortama uyum yeteneği beklentilerin ötesine geçti.