9 Yaşında Okul Bahçesine Ağaç Dikti: Aradan 20 Yıl Geçti, Şimdi 1 Trilyon Ağaç Hedefliyor

Finkbeiner, dördüncü sınıftayken küresel ısınma üzerine hazırladığı sunumda, her ülkede bir milyon ağaç dikilmesini önerdi. Sunumu, Nobel ödüllü Wangari Maathai'nin çalışmalarından etkilenerek hazırlamıştı. Kaynaklara göre ilk ağacı 28 Mart 2007'de dikti ve bu adımla Plant-for-the-Planet hareketini başlatmış oldu.

Kuruluş, üç yıl içinde bir milyonuncu ağacını dikti. Finkbeiner on yaşında Avrupa Parlamentosu'nda, on üç yaşında ise BM Genel Kurulu'nda konuştu.