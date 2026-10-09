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9 Yaşında Okul Bahçesine Ağaç Dikti: Aradan 20 Yıl Geçti, Şimdi 1 Trilyon Ağaç Hedefliyor

9 Yaşında Okul Bahçesine Ağaç Dikti: Aradan 20 Yıl Geçti, Şimdi 1 Trilyon Ağaç Hedefliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 19:41
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Almanya'da dokuz yaşındaki bir öğrenci, 2007 yılında okul bahçesine bir ağaç dikti. Bu küçük adım, aradan geçen yaklaşık 20 yılda dünyanın dört bir yanında çocukları harekete geçiren bir vakıfa dönüştü. Felix Finkbeiner'in kurduğu Plant-for-the-Planet, bugün dünyada 1 trilyon ağacın yeniden kazandırılmasını hedefliyor.

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Kaynak: AS.com, Plant-for-the-Planet

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Felix Finkbeiner, 2007'de dokuz yaşındayken okulundaki sunumun ardından ilk ağacını dikti.

Felix Finkbeiner, 2007'de dokuz yaşındayken okulundaki sunumun ardından ilk ağacını dikti.

Finkbeiner, dördüncü sınıftayken küresel ısınma üzerine hazırladığı sunumda, her ülkede bir milyon ağaç dikilmesini önerdi. Sunumu, Nobel ödüllü Wangari Maathai'nin çalışmalarından etkilenerek hazırlamıştı. Kaynaklara göre ilk ağacı 28 Mart 2007'de dikti ve bu adımla Plant-for-the-Planet hareketini başlatmış oldu.

Kuruluş, üç yıl içinde bir milyonuncu ağacını dikti. Finkbeiner on yaşında Avrupa Parlamentosu'nda, on üç yaşında ise BM Genel Kurulu'nda konuştu.

Hareket, çocukların iklim eğitimi aldığı akademilerle ve ülkelerdeki orman projeleriyle büyüdü.

Hareket, çocukların iklim eğitimi aldığı akademilerle ve ülkelerdeki orman projeleriyle büyüdü.

Plant-for-the-Planet'in sitesine göre 100 binden fazla çocuk ve genç, 76 ülkede 'İklim Adaleti Elçisi' oldu. Çocukların iklim krizi konusunda eğitildiği akademiler 2008'den bu yana düzenleniyor. Orman restorasyonu projeleri ise Meksika, Gana ve İspanya'da yürütülüyor.

Siteye göre projelerde şimdiye kadar 36 milyondan fazla ağaç dikildi; platform üzerinden fonlanan ağaç sayısı ise 110 milyonu aşıyor.

Vakıf, 3 trilyon ağacı korumayı ve 1 trilyon ağacı yeniden kazandırmayı hedefliyor.

Vakıf, 3 trilyon ağacı korumayı ve 1 trilyon ağacı yeniden kazandırmayı hedefliyor.

Plant-for-the-Planet'in temel hedefi, dünyadaki mevcut yaklaşık 3 trilyon ağacın korunması ve bir trilyon ağacın daha yeniden kazandırılması. Bu fikir, Finkbeiner'in 2050'ye kadar dünyada bir trilyon ağaç dikilmesi önerisine dayanıyor. Hedef, ETH Zürih'teki Crowther Laboratuvarı'nın çalışmalarıyla da ilişkilendiriliyor; Finkbeiner 2018'den bu yana bu laboratuvarda orman bilimi üzerine doktora yapıyor.

Bir yayına göre kuruluş artık yalnızca ağaç saymaya odaklanmıyor; başarıyı hektar cinsinden ve uydu görüntüleriyle değerlendirmeyi hedefliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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