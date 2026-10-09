9 Yaşında Okul Bahçesine Ağaç Dikti: Aradan 20 Yıl Geçti, Şimdi 1 Trilyon Ağaç Hedefliyor
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Almanya'da dokuz yaşındaki bir öğrenci, 2007 yılında okul bahçesine bir ağaç dikti. Bu küçük adım, aradan geçen yaklaşık 20 yılda dünyanın dört bir yanında çocukları harekete geçiren bir vakıfa dönüştü. Felix Finkbeiner'in kurduğu Plant-for-the-Planet, bugün dünyada 1 trilyon ağacın yeniden kazandırılmasını hedefliyor.
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Kaynak: AS.com, Plant-for-the-Planet
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Felix Finkbeiner, 2007'de dokuz yaşındayken okulundaki sunumun ardından ilk ağacını dikti.
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Hareket, çocukların iklim eğitimi aldığı akademilerle ve ülkelerdeki orman projeleriyle büyüdü.
Vakıf, 3 trilyon ağacı korumayı ve 1 trilyon ağacı yeniden kazandırmayı hedefliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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