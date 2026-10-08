Sular Gidince Kardeş Ülkenin Denizi Yeni Ada Doğurdu: Herkesi Endişelendirdi

Gönüllü çevre aktivisti Daniyar Akimzhanov ve ekibi, Kulaly Adası yakınında yaptıkları hava keşfi sırasında yeni bir kara parçası tespit etti. Akimzhanov, son dört beş yılda kuzey Hazar'da birkaç yeni ada belgelediğini söyledi. Kaydedilen adaların bazıları yaklaşık bir kilometre uzunluğa ve 200 ile 300 metre genişliğe ulaşıyor. Yeni karalara yaban domuzu gibi canlılar ulaşmaya başladı, kurtlar ise buz üzerinden geçiyor.

Kazak Hazar Araştırma Enstitüsü, yeni açığa çıkan alanların kalıcı ada haline gelip gelmeyeceğinin dip topografyasına, dalga ve rüzgâr dinamiklerine bağlı olduğunu belirtiyor. Enstitü, daha fazla kara parçasının yüzeye çıkmasını bekliyor.