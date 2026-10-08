Sular Gidince Kardeş Ülkenin Denizi Yeni Ada Doğurdu: Herkesi Endişelendirdi
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Dünyanın denizle bağlantısı olmayan en büyük iç su kütlesi Hazar Denizi'nin Kazakistan bölümünde sular çekildikçe yeni adalar oluşmaya başladı. Uzmanlar, seviye düşüşünün kuzey kesimde Aral Denizi'ne benzer bir sonuç doğurabileceği uyarısını yapıyor.
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Kazakistan'a bağlı Kulaly Adası yakınındaki hava keşfinde yeni bir kara parçası tespit edildi.
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Kazakistan kesiminde deniz seviyesi 1996'dan bu yana yaklaşık 2,5 metre düştü ve rekor seviyeye geriledi.
Seviye düşüşü sürerse kuzey Hazar'ın Aral Denizi'ne benzer bir kaderle karşılaşabileceği belirtiliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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