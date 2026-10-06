Doğa Tersine Döndü: Dünyanın En Kurak Çölünde Milyonlarca Çiçek Açtı
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Şili'nin kuzeyindeki Atacama Çölü, bu yıl rekor yağışların ardından milyonlarca çiçekle kaplandı. Dünyanın en kurak kutup dışı çölü olarak bilinen bölgede 200'den fazla bitki türü çiçek açtı. Yetkililer, 'Desierto Florido' olarak adlandırılan olayın 1997'den bu yana en yoğun ve kapsamlı çiçeklenme olmasını bekliyor.
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Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanan rekor yağışlar, yıllardır uykuda bekleyen tohumları uyandırdı.
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Kırmızı ve sarı ñañucalar, mor, beyaz ve turuncu çiçekler çölü renklendiriyor.
Yaklaşık 17 bin kilometrekarelik alan çiçeklerle kaplanırken bölgeye turist akını bekleniyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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