Doğa Tersine Döndü: Dünyanın En Kurak Çölünde Milyonlarca Çiçek Açtı

Atacama Çölü, Pasifik Okyanusu ile And Dağları arasında yaklaşık 1.600 kilometre uzanıyor. Bölgede Temmuz ve Ağustos 2026'da kayıtlara geçen rekor yağışlar yaşandı. Bazı bölgelerde yağış miktarı 160 ile 190 milimetreye ulaştı. Bu değerler, kayıtların başladığı 1950'lerden bu yana ölçülen en yüksek seviyeler arasında yer alıyor. Olayın arkasında 'süper El Niño' iklim olayı olduğu belirtiliyor.

Bu miktardaki su, milyonlarca tohum ve soğanın filizlenmesine yetti. Bitkilerin bir kısmı on yıllardır uykuda bekliyordu.