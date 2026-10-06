article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Doğa Tersine Döndü: Dünyanın En Kurak Çölünde Milyonlarca Çiçek Açtı

Doğa Tersine Döndü: Dünyanın En Kurak Çölünde Milyonlarca Çiçek Açtı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 17:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Şili'nin kuzeyindeki Atacama Çölü, bu yıl rekor yağışların ardından milyonlarca çiçekle kaplandı. Dünyanın en kurak kutup dışı çölü olarak bilinen bölgede 200'den fazla bitki türü çiçek açtı. Yetkililer, 'Desierto Florido' olarak adlandırılan olayın 1997'den bu yana en yoğun ve kapsamlı çiçeklenme olmasını bekliyor.

Detaylar 👇

Kaynak: 1, 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanan rekor yağışlar, yıllardır uykuda bekleyen tohumları uyandırdı.

Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanan rekor yağışlar, yıllardır uykuda bekleyen tohumları uyandırdı.

Atacama Çölü, Pasifik Okyanusu ile And Dağları arasında yaklaşık 1.600 kilometre uzanıyor. Bölgede Temmuz ve Ağustos 2026'da kayıtlara geçen rekor yağışlar yaşandı. Bazı bölgelerde yağış miktarı 160 ile 190 milimetreye ulaştı. Bu değerler, kayıtların başladığı 1950'lerden bu yana ölçülen en yüksek seviyeler arasında yer alıyor. Olayın arkasında 'süper El Niño' iklim olayı olduğu belirtiliyor.

Bu miktardaki su, milyonlarca tohum ve soğanın filizlenmesine yetti. Bitkilerin bir kısmı on yıllardır uykuda bekliyordu.

Kırmızı ve sarı ñañucalar, mor, beyaz ve turuncu çiçekler çölü renklendiriyor.

Kırmızı ve sarı ñañucalar, mor, beyaz ve turuncu çiçekler çölü renklendiriyor.

Bölgede 200'den fazla bitki türü çiçek açtı. Bunlar arasında kırmızı ve sarı ñañucalar, mor kaya semizotu, beyaz suspiros, turuncu terciopelolar ve yerli bir tür olan garra de león bulunuyor.

Şili Ulusal Orman Kurumu'nun (CONAF) Korunan Alanlar Departmanı Başkanı Jorge Carabantes, olayın 'benzersiz bir fenomen' olduğunu ve 200'den fazla bitki türünün bulunduğunu söylüyor. Çiçeklenme, 'olağanüstü ve alışılmadık' olarak tanımlanıyor.

Yaklaşık 17 bin kilometrekarelik alan çiçeklerle kaplanırken bölgeye turist akını bekleniyor.

Yaklaşık 17 bin kilometrekarelik alan çiçeklerle kaplanırken bölgeye turist akını bekleniyor.

Çiçeklenmenin yaklaşık 17 bin kilometrekarelik bir alana yayıldığı tahmin ediliyor. Bu alan, Santiago metropoliten bölgesinin büyüklüğüne denk geliyor. Yetkililer, bu yılki Desierto Florido'nun 1997'den bu yana en yoğun olay olmasını bekliyor.

Atacama bölgesinin Kasım ayına kadar yaklaşık 300 bin geceleme yapılan seyahat beklediği belirtiliyor. Bu da Desierto Florido'yu bölgenin önemli bir mevsimlik cazibe merkezi haline getiriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın