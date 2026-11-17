Reynmen'i geniş kitlelere taşıyan şarkılar arasında Derdim Olsun ve Ela öne çıkıyor. Derdim Olsun Fizy Music Awards'ta en çok dinlenen şarkı ve en çok izlenen klip ödüllerini, Ela ise 2019 Golden Butterfly Awards'ta Yılın Şarkısı ödülünü kazandı. Reynmen, Leila klibiyle de RnBesk albümünü duyurdu. Albümde Leila'nın yanı sıra Radyoda Neşet, Yoksun Başımda, Dolunay ve Hevesim Yok şarkıları yer alıyor.

Sanatçı sonraki yıllarda Cehennem, Film Şeridi, Renklensin, Tavrına Hayran ve Çatma Yarim gibi şarkılar yayımladı.