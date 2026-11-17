Reynmen Paylaştı: Tarkan’a Benzeyen Vatandaş Şaşırttı!
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Şarkıcı Reynmen, halı saha maçında Tarkan'a benzeyen bir kişiyle karşılaştı. Reynmen, bu karşılaşmayı videoya alıp megastarın şarkısını söyleyerek Tarkan'ı etiketledi. Çektiği fotoğrafı da 'Abim hoş geldin, sefa verdin' notuyla paylaştı.
Reynmen, YouTube'dan şarkıcılığa uzanan yolculuğuyla tanınıyor.
Reynmen'in şarkıları arasında Derdim Olsun, Ela ve Leila öne çıkıyor.
Reynmen, halı sahada Tarkan'a benzeyen biriyle karşılaştı.
İşte o paylaşım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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