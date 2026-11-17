Kutsi'nin Eski Eşi Sinem Bayraktutar, Evliliğin Ardından Kızıyla İlgili Yoruma Sessiz Kalmadı
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Şarkıcı ve oyuncu Kutsi'nin üçüncü evliliği, eski eşi Sinem Bayraktutar'ı da gündeme taşıdı. Nikâh görüntülerinin ardından bir kullanıcı, çiftin kızının yıllar önce bir televizyon programında babasının kendisine para vermediğini anlattığını iddia etti. Bayraktutar yoruma sessiz kalmadı ve iddiayı reddetti.
Kutsi, şarkıcılığının yanı sıra dizilerdeki rolleriyle de tanınıyor.
Kutsi, 15 Kasım'da Sevda Sönmez'le üçüncü kez evlendi.
Sinem Bayraktutar, kızıyla ilgili yoruma sessiz kalmadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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