Kutsi, 2008'de Sinem Bayraktutar'la evlendi. Bu evlilik 2015'te sona erdi. Sanatçı, 10 Mart 2021'de Sibel Ülker'le Gaziantep'te nikâh masasına oturdu. Kutsi, 15 Kasım'da bir süredir birlikte olduğu Sevda Sönmez'le sürpriz bir nikâh töreniyle üçüncü kez dünyaevine girdi. Törende nikâh şahitliğini AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram yaptı. Nikâhın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Kutsi ve Bayraktutar'ın bir kızı olduğu biliniyor.