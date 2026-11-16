Sevda Sönmez Kimdir, Ne İş Yapıyor? Kutsi'nin Nikâh Masasına Oturduğu Sevda Sönmez Hakkında Bilinenler

Sevda Sönmez, Kutsi'nin bir süredir birlikte olduğu ve 15 Kasım 2026'da nikâh masasına oturduğu isimdir. Sevda Sönmez, özel hayatını magazin gündeminden uzak tutmayı tercih ediyor. Yaşı, memleketi, eğitimi ve mesleği hakkında doğrulanmış bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı. Bazı yayınlarda mesleğine ve yaşına dair bilgiler yer alsa da bu bilgiler resmi bir kaynakla teyit edilmiş değil.