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Sevda Sönmez Kimdir, Ne İş Yapıyor? Kutsi'nin Nikâh Masasına Oturduğu Sevda Sönmez Hakkında Bilinenler

Sevda Sönmez Kimdir, Ne İş Yapıyor? Kutsi'nin Nikâh Masasına Oturduğu Sevda Sönmez Hakkında Bilinenler

Eymen Ektürk
Eymen Ektürk - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 14:04
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Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, 15 Kasım 2026 Pazar akşamı bir süredir birlikte olduğu Sevda Sönmez ile sade bir törenle evlendi. Nikâhın ardından sosyal medyada paylaşılan karelerle birlikte Sevda Sönmez'in kim olduğu da merak edilmeye başlandı. Sevda Sönmez ve Kutsi'nin nikâhı hakkında bilinenleri derledik.

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Kutsi, 15 Kasım 2026 akşamı Sevda Sönmez ile nikâh masasına oturdu.

Kutsi, 15 Kasım 2026 akşamı Sevda Sönmez ile nikâh masasına oturdu.

Gerçek adı Ahmet Kutsi Karadoğan olan Kutsi'nin nikâhı, ailelerin ve yakın arkadaşların katıldığı küçük bir törenle kıyıldı. Törenden kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sevda Sönmez Kimdir?

Sevda Sönmez Kimdir?

Sevda Sönmez, Kutsi'nin bir süredir birlikte olduğu ve 15 Kasım 2026'da nikâh masasına oturduğu isimdir. Sevda Sönmez, özel hayatını magazin gündeminden uzak tutmayı tercih ediyor. Yaşı, memleketi, eğitimi ve mesleği hakkında doğrulanmış bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı. Bazı yayınlarda mesleğine ve yaşına dair bilgiler yer alsa da bu bilgiler resmi bir kaynakla teyit edilmiş değil.

Kutsi ve Sevda Sönmez'in Nikâh Şahidi Kim Oldu?

Kutsi ile Sevda Sönmez'in nikâhında şahitliği AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram yaptı. Serkan Bayram, nikâhın ardından yaptığı paylaşımda çifte ömür boyu mutluluk diledi.

Kutsi Kimdir?

Kutsi, gerçek adıyla Ahmet Kutsi Karadoğan, Türk pop müziğinin tanınan şarkıcılarından biri ve aynı zamanda oyuncudur. Kutsi, müzik kariyerinin yanı sıra rol aldığı televizyon dizileriyle de geniş bir kitleye ulaştı. Kutsi'nin ekran işleri arasında en çok hatırlananlardan biri Doktorlar dizisidir.

Kutsi Daha Önce Kimlerle Evlendi?

Sevda Sönmez ile yaptığı evlilik, Kutsi'nin üçüncü evliliği oldu. Kutsi, 2008 yılında Sinem Bayraktutar ile evlendi; çiftin evliliği 2015 yılında sona erdi. Kutsi daha sonra 10 Mart 2021'de Gaziantep'te Sibel Ülker ile evlendi. Kutsi, 15 Kasım 2026'da ise Sevda Sönmez ile hayatını birleştirdi.

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Eymen Ektürk
Eymen Ektürk
Yaşam Editörü
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