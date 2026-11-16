Sevda Sönmez Kimdir, Ne İş Yapıyor? Kutsi'nin Nikâh Masasına Oturduğu Sevda Sönmez Hakkında Bilinenler
Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, 15 Kasım 2026 Pazar akşamı bir süredir birlikte olduğu Sevda Sönmez ile sade bir törenle evlendi. Nikâhın ardından sosyal medyada paylaşılan karelerle birlikte Sevda Sönmez'in kim olduğu da merak edilmeye başlandı. Sevda Sönmez ve Kutsi'nin nikâhı hakkında bilinenleri derledik.
Kutsi, 15 Kasım 2026 akşamı Sevda Sönmez ile nikâh masasına oturdu.
Sevda Sönmez Kimdir?
Kutsi ve Sevda Sönmez'in Nikâh Şahidi Kim Oldu?
Kutsi Kimdir?
Kutsi, gerçek adıyla Ahmet Kutsi Karadoğan, Türk pop müziğinin tanınan şarkıcılarından biri ve aynı zamanda oyuncudur. Kutsi, müzik kariyerinin yanı sıra rol aldığı televizyon dizileriyle de geniş bir kitleye ulaştı. Kutsi'nin ekran işleri arasında en çok hatırlananlardan biri Doktorlar dizisidir.
Kutsi Daha Önce Kimlerle Evlendi?
Sevda Sönmez ile yaptığı evlilik, Kutsi'nin üçüncü evliliği oldu. Kutsi, 2008 yılında Sinem Bayraktutar ile evlendi; çiftin evliliği 2015 yılında sona erdi. Kutsi daha sonra 10 Mart 2021'de Gaziantep'te Sibel Ülker ile evlendi. Kutsi, 15 Kasım 2026'da ise Sevda Sönmez ile hayatını birleştirdi.
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