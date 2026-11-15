Kutsi Sürpriz Bir Nikâh Töreniyle Yeniden Dünyaevine Girdi

Gerçek adı Ahmet Kutsi Karadoğan olan sanatçı, daha önce iki evlilik yapmıştı. Kutsi, 2008 yılında Sinem Bayraktutar ile evlendi ve bu evlilik 2015 yılında sona erdi. Sanatçı, 10 Mart 2021'de ise Sibel Ülker ile Gaziantep'te nikâh masasına oturmuştu. Sevda Sönmez ile yaptığı evlilik, Kutsi'nin üçüncü evliliği oldu.