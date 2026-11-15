Kutsi Sürpriz Bir Nikâh Töreniyle Yeniden Dünyaevine Girdi
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Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, özel hayatında yeni bir sayfa açtı. Sanatçının bu akşam yapılan sürpriz nikâh töreni magazin gündeminde dikkat çekti. Törende nikâh şahitliğini bir milletvekili yaptı.
Kutsi bu akşam nikâh masasına oturdu.
Nikâh şahitliğini Serkan Bayram yaptı.
Bu Kutsi'nin üçüncü evliliği.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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