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Kutsi Sürpriz Bir Nikâh Töreniyle Yeniden Dünyaevine Girdi

Kutsi Sürpriz Bir Nikâh Töreniyle Yeniden Dünyaevine Girdi

Magazin
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.11.2026 - 23:20
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Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, özel hayatında yeni bir sayfa açtı. Sanatçının bu akşam yapılan sürpriz nikâh töreni magazin gündeminde dikkat çekti. Törende nikâh şahitliğini bir milletvekili yaptı.

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Kutsi bu akşam nikâh masasına oturdu.

Kutsi bu akşam nikâh masasına oturdu.

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, bir süredir birlikte olduğu Sevda Sönmez ile sade bir törenle dünyaevine girdi. Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı gecede çiftin mutluluğu gözlerinden okundu. Nikâhın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve çiftin evlilik kararı sanatçının hayranları tarafından da merak konusu oldu.

Nikâh şahitliğini Serkan Bayram yaptı.

Nikâh şahitliğini Serkan Bayram yaptı.

AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, ünlü şarkıcının nikâh törenine katılarak çiftin nikâh şahitliğini yaptı. Bayram, paylaşımında çifte şu ifadelerle dileklerini iletti:

'Kıymetli dostum, sanatçı Kutsi ile Sevda'nın bu mutlu günlerinde nikâh şahitliği yapmanın mutluluğunu yaşadık. Sevgi, saygı ve muhabbetle kurdukları yuvalarının bir ömür boyu huzur, mutluluk ve bereketle dolmasını diliyorum. Kutsi ve Sevda'ya bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Allah mesut etsin.'

Bu Kutsi'nin üçüncü evliliği.

Bu Kutsi'nin üçüncü evliliği.

Gerçek adı Ahmet Kutsi Karadoğan olan sanatçı, daha önce iki evlilik yapmıştı. Kutsi, 2008 yılında Sinem Bayraktutar ile evlendi ve bu evlilik 2015 yılında sona erdi. Sanatçı, 10 Mart 2021'de ise Sibel Ülker ile Gaziantep'te nikâh masasına oturmuştu. Sevda Sönmez ile yaptığı evlilik, Kutsi'nin üçüncü evliliği oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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