Boşandıktan 10 Yıl Sonra İkinci Nikah! Zeynep Casalini Eski Eşiyle Yeniden Evlendi

Oyuncu Deniz Türkali ile İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini'nin kızı olan sanatçının dedesi yazar Vedat Türkali, dayısı ise senarist ve yönetmen Barış Pirhasan. Müziğe lise yıllarında başlayan Casalini, bir süre İtalya'da rock grubuyla sahne aldı, İngiltere'de bir caz kulübünde performans gösterdi ve 1990'da Marmaris'e taşındı.

Türkiye'ye döndükten sonra Asya ve Cem Özer'in sunduğu Laf Lafı Açıyor programında vokalistlik yaptı. Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Sibel Alaş, Ferda Anıl Yarkın ve Emel Müftüoğlu gibi isimlerin de vokalistliğini üstlendi.