Boşandıktan 10 Yıl Sonra İkinci Nikah! Zeynep Casalini Eski Eşiyle Yeniden Evlendi
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Şarkıcı Zeynep Casalini, 2016'da boşandığı Tahsin Berk'le ikinci kez nikah masasına oturdu. Casalini, düğünden paylaştığı görsellere 'Anne ve babasını evlendiren evlat' notunu düştü.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Zeynep Casalini, müziğe lise yıllarında başladı.
Casalini'nin şarkıları arasında Dokunma Bana ve Nilüfer öne çıkıyor.
Casalini ve Tahsin Berk 2010'da evlendi, 2016'da boşandı ve yeniden evlendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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