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Boşandıktan 10 Yıl Sonra İkinci Nikah! Zeynep Casalini Eski Eşiyle Yeniden Evlendi

Boşandıktan 10 Yıl Sonra İkinci Nikah! Zeynep Casalini Eski Eşiyle Yeniden Evlendi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.11.2026 - 08:27
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Şarkıcı Zeynep Casalini, 2016'da boşandığı Tahsin Berk'le ikinci kez nikah masasına oturdu. Casalini, düğünden paylaştığı görsellere 'Anne ve babasını evlendiren evlat' notunu düştü. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Zeynep Casalini, müziğe lise yıllarında başladı.

Zeynep Casalini, müziğe lise yıllarında başladı.

Oyuncu Deniz Türkali ile İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini'nin kızı olan sanatçının dedesi yazar Vedat Türkali, dayısı ise senarist ve yönetmen Barış Pirhasan. Müziğe lise yıllarında başlayan Casalini, bir süre İtalya'da rock grubuyla sahne aldı, İngiltere'de bir caz kulübünde performans gösterdi ve 1990'da Marmaris'e taşındı.

Türkiye'ye döndükten sonra Asya ve Cem Özer'in sunduğu Laf Lafı Açıyor programında vokalistlik yaptı. Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Sibel Alaş, Ferda Anıl Yarkın ve Emel Müftüoğlu gibi isimlerin de vokalistliğini üstlendi.

Casalini'nin şarkıları arasında Dokunma Bana ve Nilüfer öne çıkıyor.

Casalini'nin şarkıları arasında Dokunma Bana ve Nilüfer öne çıkıyor.

Casalini'nin ilk albümü Nihayet 2004'te, ikinci albümü Kim Galip Çıkar ise 2008'de yayımlandı. Sanatçının öne çıkan şarkıları arasında Dokunma Bana (2006) ve Nilüfer (2007) yer alıyor. Bunların yanında Unutursun (2009), Yeter Ki (2013), Yas Uykusu (2015), Köprüler (2016), Unutsam (2017), Aşk Yayıcam Valla (2018), Ben Böyle, Bu Yaz ve Bazen Bordo (2019) gibi single'ları da var. Casalini son yıllarda da yeni şarkılar yayımlamayı sürdürüyor.

Casalini ve Tahsin Berk 2010'da evlendi, 2016'da boşandı ve yeniden evlendi.

Casalini ve Tahsin Berk 2010'da evlendi, 2016'da boşandı ve yeniden evlendi.

Zeynep Casalini, restoran işletmecisi Tahsin Berk'le 4 Ağustos 2010'da Bodrum'da evlendi. Çiftin evliliğinden bir yıl sonra kızları dünyaya geldi. İkili 14 Nisan 2016'da boşandı. Haberde belirtildiğine göre çift, boşanmalarına rağmen 2017'den beri aynı evde yaşıyor.

Casalini ve Berk, 13 Kasım'da sade bir törenle ikinci kez nikah masasına oturdu. Casalini nikahta tül bir duvak ve üzerinde yıldızlar bulunan siyah bir mini elbise giydi. Sanatçı, nikahtan paylaştığı görsellere 'Anne ve babasını evlendiren evlat' notunu düştü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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