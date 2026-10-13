"Ela" Yasemin Ergene, Tuzlu Kahve'de 18 Yıl Sonra "Levent" Kutsi'yle Buluştuğu Anı Anlattı
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Tuzlu Kahve’de Elit’e hayat veren Yasemin Ergene, Doktorlar’daki partneri Kutsi’nin diziye konuk olduğu günü anlattı. Kutsi’yi 18 yıl sonra ilk kez yüz yüze gördüğünü söyleyen Ergene, bu yüzden duygusallaştığını itiraf etti. Çekim sırasında gülmekten gözyaşlarını tutamadığını anlatan oyuncu, ikilinin birbirine çocuklarının fotoğraflarını gösterdiğini de açıkladı.
KAYNAK: Gazete Magazin
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Doktorlar'ın Ela ile Levent'i, Tuzlu Kahve'nin 4. bölümünde 18 yıl sonra yeniden aynı karede buluştu.
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Yasemin Ergene, Kutsi'yi 18 yıl sonra ilk kez yüz yüze gördüğünü ve sette duygusallaştığını söyledi.
Çekim aralarında birbirlerine çocuklarının fotoğraflarını gösteren ikili, Doktorlar yıllarında bekar olduklarını hatırladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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