"Ela" Yasemin Ergene, Tuzlu Kahve'de 18 Yıl Sonra "Levent" Kutsi'yle Buluştuğu Anı Anlattı

2006'da ekrana gelen Doktorlar'da Yasemin Ergene ile Kutsi'nin canlandırdığı Ela ve Levent, dizinin en çok konuşulan çiftiydi. Levent'in Ela'yı nikah günü bırakıp gitmesi ise izleyicinin yıllardır unutamadığı sahnelerden biri olarak hafızalara kazındı. Tuzlu Kahve'nin Kutsi'yi konuk edeceği haberi geldiğinde nostalji rüzgarı hemen esmeye başlamış, ikilinin 18 yıllık değişimi de ayrıca konuşulmuştu.

Tuzlu Kahve'nin 4. bölümünde Kutsi bu kez bir doktoru canlandırdı, karşısına çıkan isim ise Yasemin Ergene'nin karakteri Elit oldu. Arka planda Doktorlar'daki ayrılık sahnesinin şarkısının çalması da izleyicilerin gözünden kaçmadı. Yapımcı Polat Yağcı'nın '18 yıl sonra alınan intikam' notuyla paylaştığı tokat videosu ise bölümden önce sosyal medyada gündem olmuştu.