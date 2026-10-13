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"Ela" Yasemin Ergene, Tuzlu Kahve'de 18 Yıl Sonra "Levent" Kutsi'yle Buluştuğu Anı Anlattı

"Ela" Yasemin Ergene, Tuzlu Kahve'de 18 Yıl Sonra "Levent" Kutsi'yle Buluştuğu Anı Anlattı

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 13:35
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Tuzlu Kahve’de Elit’e hayat veren Yasemin Ergene, Doktorlar’daki partneri Kutsi’nin diziye konuk olduğu günü anlattı. Kutsi’yi 18 yıl sonra ilk kez yüz yüze gördüğünü söyleyen Ergene, bu yüzden duygusallaştığını itiraf etti. Çekim sırasında gülmekten gözyaşlarını tutamadığını anlatan oyuncu, ikilinin birbirine çocuklarının fotoğraflarını gösterdiğini de açıkladı.

KAYNAK: Gazete Magazin

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Doktorlar'ın Ela ile Levent'i, Tuzlu Kahve'nin 4. bölümünde 18 yıl sonra yeniden aynı karede buluştu.

Doktorlar'ın Ela ile Levent'i, Tuzlu Kahve'nin 4. bölümünde 18 yıl sonra yeniden aynı karede buluştu.

2006'da ekrana gelen Doktorlar'da Yasemin Ergene ile Kutsi'nin canlandırdığı Ela ve Levent, dizinin en çok konuşulan çiftiydi. Levent'in Ela'yı nikah günü bırakıp gitmesi ise izleyicinin yıllardır unutamadığı sahnelerden biri olarak hafızalara kazındı. Tuzlu Kahve'nin Kutsi'yi konuk edeceği haberi geldiğinde nostalji rüzgarı hemen esmeye başlamış, ikilinin 18 yıllık değişimi de ayrıca konuşulmuştu.

Tuzlu Kahve'nin 4. bölümünde Kutsi bu kez bir doktoru canlandırdı, karşısına çıkan isim ise Yasemin Ergene'nin karakteri Elit oldu. Arka planda Doktorlar'daki ayrılık sahnesinin şarkısının çalması da izleyicilerin gözünden kaçmadı. Yapımcı Polat Yağcı'nın '18 yıl sonra alınan intikam' notuyla paylaştığı tokat videosu ise bölümden önce sosyal medyada gündem olmuştu.

Yasemin Ergene, Kutsi'yi 18 yıl sonra ilk kez yüz yüze gördüğünü ve sette duygusallaştığını söyledi.

Yasemin Ergene, Kutsi'yi 18 yıl sonra ilk kez yüz yüze gördüğünü ve sette duygusallaştığını söyledi.

Gazete Magazin'e konuşan Ergene, o buluşmanın kendisi için ne ifade ettiğini şu sözlerle anlattı: 'Kutsi'yi 18 yıldan sonra ilk kez canlı canlı gördüm. O yüzden bir duygusallaştım tabii. Sahne güzel oldu, içimize sindi.'

Ancak sette yalnızca duygusal anlar yaşanmadı. Ünlü oyuncu, çekim sırasında kahkahalarını tutamadığını da itiraf etti: 'Orada acayip güldüm, onun yakını çekilirken benim gözümden yaşlar akıyordu. Ona rağmen iyi oynadı.'

Meğer ekranda ciddi bir yüzle izlediğimiz o sahnenin kamera arkasında, Ergene gülmekten gözyaşı döküyormuş!

Çekim aralarında birbirlerine çocuklarının fotoğraflarını gösteren ikili, Doktorlar yıllarında bekar olduklarını hatırladı.

Çekim aralarında birbirlerine çocuklarının fotoğraflarını gösteren ikili, Doktorlar yıllarında bekar olduklarını hatırladı.

Yasemin Ergene, sahne bittikten sonra Kutsi'yle uzun uzun sohbet ettiklerini de anlattı: 'Çok konuştuk. Çocuklarımızın resmini birbirimize gösterdik. Böyle 'Ayy bu kadar büyümüş' falan.'

Aradan geçen yılların farkına vardıklarını söyleyen Ergene, 'Zaman tabii çok çabuk geçiyor. O zaman tabii bekardık.' sözleriyle Doktorlar dönemine de göndermede bulundu. Uzun bir aranın ardından Tuzlu Kahve ile setlere dönen Ergene, eski partneriyle yeniden aynı sahneyi paylaşmanın keyfini de böylece dile getirmiş oldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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