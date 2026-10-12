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Yasemin Ergene, Tuzlu Kahve'deki Favori Karakterlerini Açıkladı!

Yasemin Ergene, Tuzlu Kahve'deki Favori Karakterlerini Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
12.10.2026 - 20:13
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Tuzlu Kahve dizisiyle yeniden ekranlara dönen Yasemin Ergene, bu kez sette en çok kimlere güldüğünü anlattı. Doktorlar dizisinin unutulmaz Ela'sı olarak hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu, birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı yeni projesinin kamera arkasından eğlenceli detaylar paylaştı. Bazı sahnelerde kahkahalarını tutmakta zorlandığını söyleyen Ergene, dizideki favori karakterlerini de açıkladı. 

Hatta içlerinden biri hiçbir şey yapmadan öylece dursa bile gülmesine yetiyormuş! Buyurun, Yasemin Ergene'nin açıklamalarına birlikte bakalım.

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Doktorlar dizisinin Ela'sı olarak hayatımıza giren Yasemin Ergene'yi yıllar sonra yeniden kamera karşısında görmek, hepimiz için ayrı bir nostalji oldu!

Doktorlar dizisinin Ela'sı olarak hayatımıza giren Yasemin Ergene'yi yıllar sonra yeniden kamera karşısında görmek, hepimiz için ayrı bir nostalji oldu!

Bir dönem ekranların en sevilen genç oyuncularından biri olan, Ela Altındağ karakteriyle özellikle Doktorlar izleyicisinin gönlünde bambaşka bir yer edinen Yasemin Ergene, İzzet Özilhan'la evlendikten sonra oyunculuğa uzun bir ara vermişti. Yıllar boyunca daha çok özel hayatıyla, çocuklarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Ergene, İzzet Özilhan'la evliliğinin sona ermesinin ardından yeniden setlere dönerek hayranlarını sevindirdi. Üstelik dönüşünü de Binnur Kaya ve Şevval Sam gibi birbirinden sevilen isimleri bir araya getiren Tuzlu Kahve ile yaptı.

Geniş oyuncu kadrosu, farklı karakterlerin bir araya geldiği hikâyesi ve eğlenceli sahneleriyle dikkat çeken Tuzlu Kahve, daha ilk döneminden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Yasemin Ergene'nin de uzun bir aradan sonra yeniden oyunculuk yaparken sette nasıl vakit geçirdiği merak konusuydu.

Geçtiğimiz saatlerde mikrofonlara konuşan ünlü oyuncu, set ortamından bahsederken dizinin en çok hangi karakterlerine güldüğünü de açıkladı. Meğer bazı isimler Ergene'yi güldürmek için ekstra bir çaba bile harcamıyormuş!

Setin oldukça eğlenceli geçtiğini söyleyen Yasemin Ergene, özellikle bazı karakterlerin bulunduğu sahnelerde kendisini tutamadığını anlattı.

“Binnur'un evinde, Candan'ların evinde, Şevval'lerin evinde bayağı bir gülüyoruz. Bizim ev biraz daha durgun. Anne benim, Feryal biraz daha ağırbaşlı. Dayı biraz hareketli. Onların sahnelerinde gülüyorum.” sözleriyle hangi sahnelerde daha çok eğlendiğini açıklayan Ergene, kendi karakterinin yer aldığı evde olayların biraz daha sakin ilerlediğini de söyledi.

Muhabirin Adana şivesiyle konuşan karakterlerden söz açması üzerine ise Ergene'nin favorileri de ortaya çıktı! “En favori karakterlerimden bir tanesi Candan. Hiçbir şey yapmayıp dursun, ben ona bile gülüyorum.' diyerek ilk favorisinin Şevval Sam olduğunu belirten Yasemin Ergene, 'Sarp'a çok gülüyorum. Bakışıyla yani...” diyerek dizideki partneri Murat'a hayat veren Sarp Apak'a kendisini güldürmemesi için mümkünse yakınında durmamasını söylediğini de ekledi.

Kısacası Tuzlu Kahve setinde yalnızca izleyicilerin değil, oyuncuların da favorileri varmış. Yasemin Ergene'nin anlattıklarına bakılırsa bazı karakterlerin yalnızca bakışları bile gülmek için yeterli!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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