Yasemin Ergene, Tuzlu Kahve'deki Favori Karakterlerini Açıkladı!
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Tuzlu Kahve dizisiyle yeniden ekranlara dönen Yasemin Ergene, bu kez sette en çok kimlere güldüğünü anlattı. Doktorlar dizisinin unutulmaz Ela'sı olarak hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu, birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı yeni projesinin kamera arkasından eğlenceli detaylar paylaştı. Bazı sahnelerde kahkahalarını tutmakta zorlandığını söyleyen Ergene, dizideki favori karakterlerini de açıkladı.
Hatta içlerinden biri hiçbir şey yapmadan öylece dursa bile gülmesine yetiyormuş! Buyurun, Yasemin Ergene'nin açıklamalarına birlikte bakalım.
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Doktorlar dizisinin Ela'sı olarak hayatımıza giren Yasemin Ergene'yi yıllar sonra yeniden kamera karşısında görmek, hepimiz için ayrı bir nostalji oldu!
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Setin oldukça eğlenceli geçtiğini söyleyen Yasemin Ergene, özellikle bazı karakterlerin bulunduğu sahnelerde kendisini tutamadığını anlattı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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