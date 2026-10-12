Yasemin Ergene, Tuzlu Kahve'deki Favori Karakterlerini Açıkladı!

Bir dönem ekranların en sevilen genç oyuncularından biri olan, Ela Altındağ karakteriyle özellikle Doktorlar izleyicisinin gönlünde bambaşka bir yer edinen Yasemin Ergene, İzzet Özilhan'la evlendikten sonra oyunculuğa uzun bir ara vermişti. Yıllar boyunca daha çok özel hayatıyla, çocuklarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Ergene, İzzet Özilhan'la evliliğinin sona ermesinin ardından yeniden setlere dönerek hayranlarını sevindirdi. Üstelik dönüşünü de Binnur Kaya ve Şevval Sam gibi birbirinden sevilen isimleri bir araya getiren Tuzlu Kahve ile yaptı.

Geniş oyuncu kadrosu, farklı karakterlerin bir araya geldiği hikâyesi ve eğlenceli sahneleriyle dikkat çeken Tuzlu Kahve, daha ilk döneminden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Yasemin Ergene'nin de uzun bir aradan sonra yeniden oyunculuk yaparken sette nasıl vakit geçirdiği merak konusuydu.

Geçtiğimiz saatlerde mikrofonlara konuşan ünlü oyuncu, set ortamından bahsederken dizinin en çok hangi karakterlerine güldüğünü de açıkladı. Meğer bazı isimler Ergene'yi güldürmek için ekstra bir çaba bile harcamıyormuş!