Çağatay Ulusoy'un "Mütevazı" Köy Ziyaretinde Giydiği Yeleğinin Fiyatı Dudak Uçuklattı!
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Yakışıklığı, başarılı oyunculuğu ve gözlerden uzak yaşamıyla sık sık gündeme gelen Çağatay Ulusoy, bu kez köy ziyaretinde tercih ettiği kıyafetle dikkat çekti. Doğayla iç içe vakit geçirmeyi seven ünlü oyuncunun köy gezisindeki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı.
Ancak Ulusoy'un ziyaret sırasında giydiği yelek pek de beğenilmedi. Kimileri tarafından fazla sıradan bulunan, hatta yakışıklı oyuncuya hiç yakıştırılmayan parçanın fiyatı ise asıl sürpriz oldu. Meğer mütevazı görünen o yeleğin fiyatı hiç de mütevazı değilmiş! Buyurun, Çağatay Ulusoy'un çok konuşulan yeleğine birlikte bakalım.
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Türkiye'nin en yakışıklı ve başarılı oyuncuları arasında gösterilen Çağatay Ulusoy, yıllardır hem rol aldığı projelerle hem de kendine has tavırlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.
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Gelelim Çağatay Ulusoy'un köy gezisinde tercih ettiği ve sosyal medyada pek de beğenilmeyen o meşhur yeleğine!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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