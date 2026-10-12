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Çağatay Ulusoy'un "Mütevazı" Köy Ziyaretinde Giydiği Yeleğinin Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Çağatay Ulusoy'un "Mütevazı" Köy Ziyaretinde Giydiği Yeleğinin Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
12.10.2026 - 18:44
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Yakışıklığı, başarılı oyunculuğu ve gözlerden uzak yaşamıyla sık sık gündeme gelen Çağatay Ulusoy, bu kez köy ziyaretinde tercih ettiği kıyafetle dikkat çekti. Doğayla iç içe vakit geçirmeyi seven ünlü oyuncunun köy gezisindeki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı. 

Ancak Ulusoy'un ziyaret sırasında giydiği yelek pek de beğenilmedi. Kimileri tarafından fazla sıradan bulunan, hatta yakışıklı oyuncuya hiç yakıştırılmayan parçanın fiyatı ise asıl sürpriz oldu. Meğer mütevazı görünen o yeleğin fiyatı hiç de mütevazı değilmiş! Buyurun, Çağatay Ulusoy'un çok konuşulan yeleğine birlikte bakalım.

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Türkiye'nin en yakışıklı ve başarılı oyuncuları arasında gösterilen Çağatay Ulusoy, yıllardır hem rol aldığı projelerle hem de kendine has tavırlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Türkiye'nin en yakışıklı ve başarılı oyuncuları arasında gösterilen Çağatay Ulusoy, yıllardır hem rol aldığı projelerle hem de kendine has tavırlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Adını Feriha Koydum, Medcezir, İçerde, Terzi ve son olarak Eşref Rüya derken kariyerine birbirinden başarılı işler sığdıran Ulusoy, magazin dünyasının da en çok merak edilen isimlerinden biri.

Fakat kendisini öyle her davette, her partide ya da her magazin karesinde görmek pek mümkün değil. Kameralardan uzak kaldığı zamanlarda doğayla iç içe olmayı, balık tutmayı ve kalabalıktan uzaklaşmayı tercih eden oyuncunun bu halleri de sevenlerinden sık sık övgü topluyor.

Son olarak bir köy ziyaretinde görüntülenen Ulusoy, yine oldukça rahat ve gösterişten uzak tarzıyla dikkat çekti. Ancak bu kez üzerindeki yelek pek de geçer not alamadı! Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından fazla sıradan bulunan, hatta Ulusoy'a hiç yakıştırılmayan parça, oyuncunun mütevazı görüntüsünün de bir parçasıydı.

Gelgelelim ilk bakışta oldukça günlük, hatta kimilerine göre pek de şık olmayan o yeleğin fiyatı ortaya çıkınca işler biraz değişti!

Gelelim Çağatay Ulusoy'un köy gezisinde tercih ettiği ve sosyal medyada pek de beğenilmeyen o meşhur yeleğine!

Gelelim Çağatay Ulusoy'un köy gezisinde tercih ettiği ve sosyal medyada pek de beğenilmeyen o meşhur yeleğine!

Ünlü oyuncunun ziyaret sırasında giydiği yeleğin fiyatının tam 83 bin TL olduğu öğrenildi. Evet, yanlış okumadınız! İlk bakışta oldukça sıradan görünen, parçanın fiyatı küçük çaplı bir şaşkınlık yarattı.

Tabii pahalı bir parçanın mutlaka gösterişli olması gerekmiyor. Üstelik Çağatay Ulusoy'un rahatına düşkünlüğünü ve günlük hayatında sade giyinmeyi sevdiğini de biliyoruz. Fakat köy gezisinde tercih edilen bir yeleğin böylesine yüksek bir fiyat etiketine sahip olması insanı ister istemez şaşırtıyor.

Çağatay Ulusoy'un mütevazı köy kombininin pek de mütevazı olmayan bir detayı varmış anlayacağınız... Biz yeleğin görüntüsünü konuşurken asıl mesele fiyat etiketindeymiş. 😅

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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