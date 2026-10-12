Çağatay Ulusoy'un "Mütevazı" Köy Ziyaretinde Giydiği Yeleğinin Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Adını Feriha Koydum, Medcezir, İçerde, Terzi ve son olarak Eşref Rüya derken kariyerine birbirinden başarılı işler sığdıran Ulusoy, magazin dünyasının da en çok merak edilen isimlerinden biri.

Fakat kendisini öyle her davette, her partide ya da her magazin karesinde görmek pek mümkün değil. Kameralardan uzak kaldığı zamanlarda doğayla iç içe olmayı, balık tutmayı ve kalabalıktan uzaklaşmayı tercih eden oyuncunun bu halleri de sevenlerinden sık sık övgü topluyor.

Son olarak bir köy ziyaretinde görüntülenen Ulusoy, yine oldukça rahat ve gösterişten uzak tarzıyla dikkat çekti. Ancak bu kez üzerindeki yelek pek de geçer not alamadı! Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından fazla sıradan bulunan, hatta Ulusoy'a hiç yakıştırılmayan parça, oyuncunun mütevazı görüntüsünün de bir parçasıydı.

Gelgelelim ilk bakışta oldukça günlük, hatta kimilerine göre pek de şık olmayan o yeleğin fiyatı ortaya çıkınca işler biraz değişti!