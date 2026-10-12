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Eda Ece, Eşi Buğrahan Tuncer'le İlk Buluşmalarını Anlattı: Şevval Sam Detayı Dikkat Çekti!

Eda Ece, Eşi Buğrahan Tuncer'le İlk Buluşmalarını Anlattı: Şevval Sam Detayı Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
12.10.2026 - 19:55
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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in ilk buluşmasının perde arkasından epey eğlenceli bir hikâye çıktı! 2023 yılında evlenen, bir yıl sonra da kızları Mina İpek'i kucaklarına alan çiftin aşkının ilk günlerinde yaşananları Eda Ece'den dinledik. Meğer her şey Cihangir'de, yalnızca 40 dakikalık bir öğle arasında başlamış. Ancak Buğrahan Tuncer'in Eda Ece'yi görmek için gece yarısına kadar set çıkışında beklemesiyle olayın seyri değişmiş. 

Bir de Şevval Sam ve Taro Emir Tekin devreye girince ilk buluşma, hiç hesapta olmayan bir tanışma faslına dönüşmüş. Üstelik Şevval Sam'ın Buğrahan Tuncer hakkındaki ilk yorumu da pek iç açıcı değilmiş!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Yasak Elma denince aklımıza gelen ilk isimlerden biri, hatta belki de birincisi Eda Ece!

Yasak Elma denince aklımıza gelen ilk isimlerden biri, hatta belki de birincisi Eda Ece!

Altı sezon boyunca Yıldız Argun karakteriyle bizi ekran başına kilitleyen, mimikleriyle, hazırcevaplığıyla, en ciddi sahnenin ortasında bile güldürmeyi başaran oyuncunun gerçek hayattaki hali de canlandırdığı karakterden pek farklı değil.

Özellikle röportajlarında anlattığı anılar, yaptığı yorumlar ve lafı hiç dolandırmadan konuşmasıyla ayrı bir seviyoruz kendisini. Özel hayatında ise uzun yıllardır basketbolcu Buğrahan Tuncer'le birlikte olan Eda Ece, 2023 yılında sevgilisiyle nikah masasına oturmuş, 2024'te de kızları Mina İpek'i kucağına almıştı. Şimdilerde küçük kızlarıyla kurdukları aile hayatına dair paylaşımlarıyla karşımıza çıkan çiftin, tanıştıkları ilk günlerde neler yaşadığını ise pek bilmiyorduk.

Ta ki Eda Ece, Buğrahan Tuncer'le ilk buluşmalarını anlatana kadar! Çünkü anlattıklarına bakılırsa Buğrahan Tuncer, daha ilişkinin ilk gününden sabrıyla da heyecanıyla da epey sınanmış. Üstelik bütün bunların başrolünde yalnızca Eda Ece yokmuş!

Eda Ece'nin anlattığına göre Buğrahan Tuncer'le ilk buluşmaları, Yasak Elma çekimlerinin devam ettiği dönemde gerçekleşmiş.

Eda Ece'nin anlattığına göre Buğrahan Tuncer'le ilk buluşmaları, Yasak Elma çekimlerinin devam ettiği dönemde gerçekleşmiş.

Cihangir'de bir kafede buluşmuşlar ancak Ece'nin sete dönmesi gerektiği için önlerinde yalnızca 40 dakika varmış. Ece, “Cihangir'de bir kafede oturduk, 40 dakika öğle aram var” diyerek anlattığı buluşmanın ardından biraz sohbet edip “Ben gidiyorum” demiş ve çekimlere dönmüş. Buraya kadar her şey normal. Asıl mesele, o gün setin bir türlü bitmemesiyle başlamış!

Çekimler gece 12'ye kadar uzamış ama Buğrahan Tuncer, Eda Ece'yi yeniden görebilmek için gece yarısına kadar setin bitmesini beklemiş. İlk kez buluştuğu birini görmek için saatlerce bekleyen Tuncer'in bu hareketi bir yana, setteki ekibin de dışarıda bekleyen bu yeni beyefendiden haberi olmuş tabii.

Eda Ece'nin anlattığına göre o gün sette Şevval Sam da varmış, oğlu Taro Emir Tekin de ziyarete gelmiş. Hatta görüntü yönetmenleri şakayla karışık “Döveceğiz biz bunu çıkışta” derken ekip camlara toplanıp Buğrahan Tuncer'i izlemeye başlamış. Kısacası adamcağız, daha Eda Ece'yle ikinci kez yan yana gelmeden bütün setin gündemine oturmuş!

Gece yarısı çekimler bittiğinde Buğrahan Tuncer'in karşısına yalnızca Eda Ece çıkmamış tabii.

Gece yarısı çekimler bittiğinde Buğrahan Tuncer'in karşısına yalnızca Eda Ece çıkmamış tabii.

Ece, Taro Emir Tekin'in kapüşonlusunu giyip Şevval Sam ve Taro'yla birlikte Tuncer'in karşısına oturmuş. Bir düşünün, gün içinde 40 dakika sohbet ettiğiniz kadınla yeniden buluşmayı bekliyorsunuz. Saatler geçmiş, gece yarısı olmuş. Sonunda karşınıza kadın tek başına değil, Şevval Sam ve oğluyla birlikte çıkıyor! Eda Ece de o anları anlatırken “Karşısında Şevval Sam, oğlu ve ben varız; çocukla röportaj yapıyoruz resmen” diyerek Buğrahan Tuncer'in nasıl bir ortamın içine düştüğünü özetlemiş.

Tahmin edersiniz ki Tuncer'in eli ayağına dolaşmış. Şevval Sam ise arkadaşının yeni tanıştığı adamın bu kadar heyecanlanmasını pek olumlu karşılamamış. Ece'nin aktardığına göre Sam, “Ay boş ver bunu, olmaz bu; eli ayağına karıştı, heyecanlandı” demiş.

Fakat Eda Ece aynı fikirde değilmiş. Buğrahan Tuncer'in heyecanlanmasını aksine güzel bir işaret olarak görmüş. Hatta hikâyeyi de “Ama o iyi bir şey. Sonra Buğra beni hiç bırakmadı” diyerek bitirmiş.

Şevval Sam'ın ilk değerlendirmesi tutmamış anlayacağınız! Gece yarısına kadar bekleyen, üstüne bir de üç kişilik sorgu ekibinin karşısında ter döken Buğrahan Tuncer, sonunda Eda Ece'yle evlenip bir de kız babası olmuş. İlk buluşma biraz çetin geçmiş ama sonrası belli! ❤️

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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