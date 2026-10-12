Eda Ece, Eşi Buğrahan Tuncer'le İlk Buluşmalarını Anlattı: Şevval Sam Detayı Dikkat Çekti!

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in ilk buluşmasının perde arkasından epey eğlenceli bir hikâye çıktı! 2023 yılında evlenen, bir yıl sonra da kızları Mina İpek'i kucaklarına alan çiftin aşkının ilk günlerinde yaşananları Eda Ece'den dinledik. Meğer her şey Cihangir'de, yalnızca 40 dakikalık bir öğle arasında başlamış. Ancak Buğrahan Tuncer'in Eda Ece'yi görmek için gece yarısına kadar set çıkışında beklemesiyle olayın seyri değişmiş.

Bir de Şevval Sam ve Taro Emir Tekin devreye girince ilk buluşma, hiç hesapta olmayan bir tanışma faslına dönüşmüş. Üstelik Şevval Sam'ın Buğrahan Tuncer hakkındaki ilk yorumu da pek iç açıcı değilmiş!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.